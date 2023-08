Užas u Grčkoj: Preminuo navijač u sukobu Boysa i domaćih navijača

Dio navijača Dinama, unatoč zabrani, odlučio se na gostovanje u Ateni i došlo je do nereda u grčkoj metropoli, kao što smo o tome već pisali. Nažalost, ima i mrtvih…

Naime, prema pisanju tamošnjih medija, navijač AEK-a preminuo je nakon sukoba s BBB-ima.

Dakle, Gazzetta piše da je navijač preminuo nakon uboda oštrim predmetom.

Grčki medij navodi da je hitna pomoć prebacila mladića u bolnicu, gdje su se liječnici borili kako bi mu spasili život.

Uz njega je ondje bilo još nekoliko ozlijeđenih navijača, dok je njih šest “u očaju, držeći se za lice i stalno pričajući na telefon” čekalo što će se dogoditi s pripadnikom njihove skupine, navodi Gazzetta.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7

Grčki medij opisuje da su ozlijeđeni navijači bili rašireni i na krevetima u hodnicima, a “vrata operacijske sale stalno su se otvarala i zatvarala”.

Isti medij napominje da je među ozlijeđenima bilo je Grka i Hrvata, navodeći da je u Atenu došli više od 150 hrvatskih navijača.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

