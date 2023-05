‘UVIJEK TI I UVIJEK BROZOVIĆ, SAD SE NEĆETE TUĆI’?! Vatrenog čeka velika utakmica, a isplivala nova snimka

Nakon što su jučer navečer na sceni bili Real Madrid i Manchester City, s remijem s 1:1 na travnjaku Santiago Bernabeua, danas je na rasporedu susret talijanskih gradskih rivala u prvoj utakmici drugog polufinalnog para u Ligi prvaka. U akciji će biti Milan i Inter, večeras u 21 sat s Milanom u ulozi domaćina na San Siru, a na terenu bi moglo doći do susreta dvojice Hrvata od kojih će jedan proći dalje i time nastaviti sjajni niz dolazaka hrvatskih nogometaša do finala, sada već 12. godinu zaredom.

U dresu Intera očekuje se Marcelo Brozović koji je nakon problema s ozljedama sada opet u punom pogonu, a na drugoj strani možda šansu dobije Ante Rebić, čija je minutaža ove sezone manja. Tome je sukladan i Rebićev učinak, najavljuje se i da je na izlaznim vratima kluba, u situaciji kakva prati i Brozovića u Interu, no čini se da ne utječe na njegovo dobro raspoloženje sa suigračima.

To je pokazala jedna situacija s treninga u kojem se u prvom planu našao golman Andre Onana nakon jednog uklizavanja, nakon kojeg su se suigrači sjetili kako se nedavno ‘zakačio’ s 30-godišnjim Vatrenim s kojim je zajedno u Interovoj svlačionici. Sve se zbivalo na treningu prije nekoliko tjedana dok je kamerunski golman odgurnuo Brozovića uoči uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Benfice.

U novoj situaciji, prije prve utakmice polufinala u kojem čeka Interov gradski rival, čuo se za vrijeme treninga uzvik sa strane nakon što je Onana uklizao. “Uvijek ti i uvijek Brozović, sad se nećete tući?” bile su riječi za vrijeme pripreme za utakmicu, u dobrom raspoloženju u momčadi iskusnog Vatrenog.

Pokazalo se još jednom da Onana na treningu nikog ne štedi, a o situaciji u kojoj je prije nekoliko tjedana na treningu išao na Brozovića pisali smo – ovdje.

Kamerunski golman je nakon toga pred novinarima sve okrenuo na šalu, uz riječi da je to s Brozovićem napravio namjerno da bi se u medijima imalo o čemu pisati.

Na strani Intera vladalo je dobro raspoloženje, ali tu su i tenzije kojih neće nedostajati na obje strane. Brozović je sa svojim suigračima u igri za dva trofeja, veliki europski i onaj u Kupu Italije u kojem će se 24. svibnja u finalu sresti s Fiorentinom na rimskom Olimpicu, dok je Milanu šansa za ovosezonski trofej ostala samo u Ligi prvaka.

U ranijem dijelu sezone u talijanskom prvenstvu, Inter i Milan su u međusobnim utakmicama imali po jednu pobjedu u ulozi domaćina, Milan s 3:2 u ranoj fazi Serie A, a Inter s 1:0 rano u veljači. Igrali su i u Superkupu Italije, s 3:0 u Interovu korist u siječnju.

Uoči novog ogleda, u taboru Milana vlada zabrinutost zbog ozljede sjajnog Portugalca Rafaela Leaa zbog koje je pod upitnikom za nastup, a ne bude li mogao, možda bi se time otvorila šansa za Antu Rebića da pokaže što zna u velikoj utakmici.

5 players with most goals under Stefano Pioli ⚫️🔴

3⃣9⃣⚽️ Rafael Leao

3⃣7⃣⚽️ Zlatan Ibrahimovic

2⃣9⃣⚽️ Ante Rebic

2⃣7⃣⚽️ Antonio Candreva

2⃣7⃣⚽️ Olivier Giroud pic.twitter.com/ie9fcqvEYa

— Stats24 (@_Stats24) April 29, 2023