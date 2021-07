UVIJEK ČITAJTE UGOVOR: U Realu šokirani zahtjevom Tottenhama, za sve je kriv Bale

Gareth Bale završio je svoju relativno uspješnu posudbu u Tottenhamu, te se vratio u Real iz Madrida s kojim ga izdašni ugovor veže još godinu dana.

Iako su se iz Reala nadali kako će Londončani otkupiti Baelov ugovor, to se nije dogodilo, pa je nestašni Welshanin ponovno na Santigao Bernabeu, ali ovaj put pod palicom Ancelotti, koji izgleda kako računa na njega.

Bale i Real nisu već godinama u dobrim odnosima, navijači Reala imaju ga na zubu, a sam Gareth nema namjeru odlaziti iz Madrida, pošto zarađuje više nego što bi moga negdje drugdje.

Nevolje po Baleu

No sada su u Realu ostali zatečeni potraživanjima Tottenhama za odigravanje prijateljske utakmice koju su dogovorili još davno, prije osam godina.

Naime, kad su se prije dogovarali o prodaji Bala, klubovi su se dogovorili za odigravanje prijateljske utakmice. Real je ponudio Tottenhamu da dođe u London kao dio sporazuma što su Sveci i prihvatili.

U Real Madridu, su izgleda u potpunosti zaboravili na tu klauzulu u ugovoru, ali čelnici Tottenhama kontaktirali su kraljevski klub i rekli kako žele ovaj mjesec odigrati prijateljska utakmica u sklopu priprema za novu sezonu.

To je iznenadilo čelnike kraljevskog kluba, koji isprva nisu znali o čemu se radi, ali podsjetili su ih iz Tottenhama da takva klauzula postoji u ugovoru kada je Bale u ljeto 2013. iz ovog kluba prešao u Real Madrid.

#Tottenham have a requested a pre-season friendly against Real Madrid this summer because of a clause included in Gareth Bale's 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 transfer in 2013, that forces Real Madrid to play the friendly against them. [@jfelixdiaz via @theMadridZone] pic.twitter.com/z9uanhqOOJ

— The Spurs Express (@TheSpursExpress) July 5, 2021