UTAKMICA PRAVA LJEPOTICA: Tko može žaliti za pobjedom? I Dinamo i Osijek s pravom!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ne da ne smijemo biti suviše samokritični, nego svi koji prate Prvu hrvatsku nogometnu ligu mogu biti ponosni. Dvoboj Osijeka i Dinama u praznom Gradskom vrtu bio je ravan, po kvaliteti nogometa, uzbuđenjima, htijenju i zanosu, najboljim utakmicama bilo koje europske lige. U krajnjem slučaju, ako ocjenjujemo kvalitetu utakmicu pobjednik nije ni bitan. Makar, ulog u ovoj utakmici bio je golem, Dinamo je poveo pogotkom Lovre Majera u ranom stadiju utakmice, već u 5. minuti, čvrsto zagrabio prema naslovu prvaka. No, da tako ne bude pobrinuo se

Erceg sredinom nastavka…

Konačnih 1-1 pravičan je epilog ove fine utakmice.

Da, ulog ove utakmice bio je praktički naslov hrvatskog prvaka. U takvim utakmicama obično strategija zamijeni nogometnu ljepotu, ali to ovoga puta nij ebio slučaj. Bila je to gledljiva, silno zanimljiva i dobra utakmica u kojoj je i Osijek mogao proći bolje, kao što je Dinamo i ranije mogao odlučiti pobjednika. Jest, frcalo je na sve strane, na terenu, po i oko gola, bila je to sjajna nogometna predstava na koju možemo biti ponosni.

Ipak, iskusno oko nogometnog promatrača moglo je vidjeti da je Dinamo ovu utakmicu dobio osim s kvalitetom i na iskustvo. Makar, makar… Osijek je zaista dao sve od sebe i možda mu je malo nedostajalo sreže za bolji rezultat.

Urnebesan je bio početak, Osijek je u prvim minutama jako zaprijetio dalekometnim udarcem u sami kut Bohara, tu je tešku loptu Livaković izvadio poput nekad Sepp Maiera, a u sljedećem napadu Dinamo je već vodio. Iz jedne dobro organizirane akcije u gužvi u Osijekovom kaznenom prostoru najbolje se snašao Majer.









Taj rani gol posve je otvorio utakmicu, odjednom su odbačene sve kalkulacije, Osijek je jurnuo svom snagom, jest i prijetio je i trudio se. Dinamo je, pak, stalno bio opasan iz protuudara i tako je ova nogometna utakmica poprimila razmjere košarkaškog derbija. Čas su napadali jedni, čas drugi.

Za Dinamo je, kod 1-0 vodstva, u jednom trenutku bio dosuđen i jedanaesterac, nakon rušenja Majera, ali je pregledom VAR snimke isti poništen. Škorić je startao najprije na loptu. Uzbuđenja je zaista bilo napretek.

U nastavku je Osijek još bio silovitiji. Bjelica je u igru uveo Ercega koji je u 64. minuti zabio za izjednačenje, zaplet je bio na vidiku. A dojam odlične utakmice bio je definitivan.









Pritiskao je Osijek, prijetio Dinamo, minute su se gledale bez daha. U hrvatskom prvenstvu može se gledati zaista odlilčan nogmoet. Ova utakmica je to potvrdila. Dinamo je sad bliži naslovu, ali ništa još nije gotovo. Jedan kiks mijenja sve.