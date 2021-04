UTAKMICA ČUDNA DA ČUDNIJA NE MOŽE BITI: Prolazak PSG-a je nakon svih promašaja ispao čudesan!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ako je prva utakmica Bayerna i PSG-a bila čudna, s pobjedom gostiju iz Pariza s 3:2, onda je ova druga bila još čudnija. Bayern je dobio u Parizu s 1:0, nedovoljno za prolaz, francuska momčad može slaviti, a najviše može razdragan biti mladi Mbappe koji je odigrao jako dobru utakmicu i uz Neymara koji je također imao niz šansi, bio je kriminalno loš u realizaciji. Promašio je toliko prigoda da je pravo čudo da PSG zbog toga nije kažnjen.

U prvoj utakmici PSG je bio podređen, Bayern je imao čak 31 šut prema golu, a ipak je bio poražen. To je bila nevjerojatna utakmica. A u ovoj drugoj, uzvratnoj u Parizu, Mbappe je doslovce razarao igrom u polju, no u prilikama je djelovao početnički. Kao i Neymaru, realizatorski to nije bila večer koje će se sjećati.

Mlada PSG-ova zvijezda zapucala je nekoliko sigurnih šansi tako da je bilo za pretpostavljati da će Bayern iskoristiti te promašaje i kazniti Parižane zbog toga.

Parižani su kod kuće pokazali više

Ipak se to nije dogodilo. I zbog konačne pobjede PSG-a upravo Killian Mbappe mora biti najrazdraganiji. Da PSG kojim slučajem nije prošao, oštrica krivnje usmjerila bi se na njihovog mladog napadača.

No, za razliku od prve utakmice u kojoj je Bayern bio dominantan u ovoj je PSG bio bolji, a izgubio je. Zato su obje ove utakmice doista čudne i pokazuju zanimljivost nogometne igre.









Da su barem i navijači tu…

Naposljetku, što zaključiti nego da su ove čudne utakmice i svojevrsni plod igranja pred praznim tribinama.

Baš smo se u ovim dvobojima uvjerili koliko nedostaje publika. Vrhunski nogomet bez publike, zapravo je to teško za gledati.