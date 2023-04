USKRS DOLAZI, A ON OPSOVAO BOGA! I svoje u Srbiji je iznenadio: ‘Ovakvog ga još nismo vidjeli’

U razdoblju u kojem se priprema za Uskrs, s proslavom ove i naredne nedjelje ovisno o tome po kojem kalendaru vjernici slave, jednom velikom srpskom asu s terena i s trenerske klupe je u trenutku bijesa javno pobjegla psovka koja je odjeknula.

U borbi za pobjedu protiv beogradskog Partizana u košarkaškoj Euroligi, u razgovoru sa svojim igračima na minuti odmora mirnoću je sasvim izgubio Saša Obradović, 54-godišnji srpski stručnjak na klupi Monaca, s psovkama upućenima igračima dok ga je uhvatio bijes.

Obradović je bio glasan dok su igrači bili oko njega, a onda ga je u jednom trenutku ‘prebacilo’. Pobunio se na igrače koji prosvjeduju zbog suđenja pa presjekao psovkama. “Jedi go*na više, j**o te Bog!” moglo se čuti.

Kako je bijes izgledao, pogledajte – ovdje.

Nije Obradoviću prisjeo taj trenutak, a nije mu bilo veselja ni nakon završetka utakmice jer je gostujući Partizan slavio s 88:84 u utakmici kojoj su, među ostalima, nazočili Novak Đoković i Ivan Ljubičić, kako smo već pisali.

Partizan je time osigurao ulazak među najboljih osam, a za Obradovića i Monaco utjeha ostaje što su to napravili još ranije.

Pobjedu nad Partizanom jučer nije imao, dogodio se poraz od momčadi koja mu nije najdraža u Srbiji jer je ranije ove godine za vrijeme gostovanja u Beogradu na parketu ljubio grb Crvene zvezde, svojeg kluba u domovini.

Sasa Obradovic showing love to Crvena Zvezda, his former team ❤️ pic.twitter.com/nzUCSIpT7c

— BasketNews (@BasketNews_com) January 12, 2023