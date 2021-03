PRVE REAKCIJE NAKON DINAMOVOG ČUDA! Mourinho: ‘Dinamo je pokazao veću profesionalnost od nas’

Autor: H.V.

Dinamo je u fantastičnoj večeri koja će se pamtiti srušio Tottenham i izborio je četvrtfinale Europske lige. Momčad Damira Krznara je u uzvratnoj utakmici na Maksimiru u produžecima došla do 3:0, a glavni junak velike pobjede bio je trostruki strijelac Mislav Oršić, koji je zabio u 62., 83. i 106. minuti.

Ovo su prve reakcije sudionika ove povijesne utakmice.

Jose Mourinho, trener Tottenhama

Dinamo je imao puno više želje od nas. Rekao sam prije utakmice igračima da igramo na pobjedu. I dok je bilo 0:0 na poluvremenu sam rekao da igramo na pobjedu. Dinamo je pokazao svoju profesionalnost i pokazao ogromnu želju…

Vjerujem da nismo iznenađeni od Dinama jer smo prije utakmice znali da moramo igrati na pobjedu i izbjeći misli o tome da je remi ili minimalni poraz u redu. Rekao sam im da igraju na pobjedu. Čak i na poluvremenu sam im rekao da ne vjeruju u to što je sada 0:0. Moji igrači nisu bili iznenađeni. Dinamov stav je bio ispravan. Bilu su motivirani i željni, htjeli su dokazati da imaju talent i da svjetskom nogometnom tržištu dokažu da imaju kvalitetu. To mogu samo nazvati profesionalizmom jer za mene profesionalizam počinje u stavu. To je ono što je bitno, nakon toga više ili manje talenta radi razliku, ali stav nikad ne smije biti upitan.

Vjerujte ili nemojte vjerovati, ali moji igrači su gledali, gledali i gledali Oršićeve akcije iz cijele karijere. Pripremali smo se uz videe kvaliteta svih igrača Dinama. Gol koji je Oršić zabio… sve takve ranije smo vidjeli igrači i ja, mogu samo reći da sam ranije vidio i drugi i treći gol. Dao sam igračima sve informacije o Oršiću i samo to mogu reći. Čestitke njemu na sjajnoj večeri.

Damir Krznar, trener Dinama

Jedna prekrasna, divna utakmica iz snova. Utakmica koju sanjate, a ne usudite se uopće sanjati. Čestitke cijeloj momčadi, disali su svi kao jedan, čestitke cijelom stožeru, čestitke cijelom klubu. Tottenham je bio što je bio i u prvoj utakmici, mi smo korigirali ono što smo griješili u prvoj utakmici i to je urodilo plodom. MI smo se dizali i s kontinuiranim napadom. To nam je dalo dozu samopouzdanja da možemo. Uživamo u poziciji na kojoj jesmo i nek nam fortuna u ždrijebu donese bilo što, pripremit ćemo se za onoga tko dođe i nadam se biti ovako dobri. Potrošila nas je ova utakmica, večeras nakon ponoći, akcija Tottenham prestaje i u ujutro se budimo s goricom. Čeka nas utakmica koja nam donosi ovakve svečanosti. Zaslužan je i naš dojučerašnji trener, njemu isto velike čestitke, donijeli smo i njemu malo sreće. Zoki, yes!

Arijan Ademi, igrač Dinama

Dobro smo odigrali i zasluženo slavili. Vjerovali smo u ovo od one prve utakmice u kojoj smo bili u nekom grču. Ova ekipa spremna je napraviti velike stvari, a što su velike stvari vidjet ćemo u budućnosti. Malo je falilo sreće u drugom poluvremenu, a Oršić… maestralan, čovjek kad pukne to su rašlje. Ginuli smo, hvatali su nas grčevi, dali smo sve od sebe, nećemo odustati. Imamo HNL koji je dosta težak, sada nas čeka Gorica protiv koje moramo pokazati da smo bolji i ove sezone osvojiti naslov.









Dominik Livaković, golman Dinama

Baš čudo, odigrali smo vrhunsku utakmicu. Meni je ovo najljepši dan otkad sam u Dinamu, zaista smo presretni. Nagradilo nas je, od prve minute smo ginuli na terenu jer smo se tako i dogovorili. Čudo, ne znam više što reći, presretan sam. Moje obrane? Ja sam tu za ekipu, uvijek želim pomoći njima i oni meni. Idemo dalje, nagradilo nas je za cijelu ovu sezonu. Za dva dana je Gorica ozbiljna utakmica i moramo pobijediti.