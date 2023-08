Uraganski Dinamo može biti hitčina: Ma svi su počeli trljati oči kad je ovo napravio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Malo je nedostajalo da to bude baš sjajna večer za hrvatski klupski nogomet. Dinamo je pobijedio, i to nesvakidašnjim preokretom, češku Spartu s 3-1, dočim je Rijeka u gostima kod Lillea držala 1-1 do zadnjih sekundi, nažalost nije izdržala i primila je gol, za 1-2 poraz. Iako je vodila s 1-0, pa je i tu riječ o preokretu…

Dinamo je pod vodstvom novog trenera Sergeja Jakirovića igrao na mahove. Opet, kada se nakon primljenog pogotka iz opravdano dosuđenog jedanaesterca momčad izvuče iz živog blata, izjednači i potom doda još dva gola – ocjena mora biti pozitivna. Perić, Špikić i Ivanušec sunbili strijelci, s time da se ovaj posljednji s tim golom i oprostio od zagrebačke publike. U suzama, već sutra će osvanuti u Rotterdamu, u Feyenoordu.

Iako je u igri bilo i sjajnih trenutaka, kao i onih paničnih, navijači su bili baš zadovoljni. Takve turbulencijen u igri moraju biti shvatljive, novi trener koji je momčad susreo prije tri dana nije mogao uigrati ni dvije varijante, tek je mogao popričati s igračima, govoreći tek što očekuje od njih.





Preokret vrijedan pohvale

I zato je ova prva utakmica s 3-1 pobjedom protiv Sparta zaslužila prolaznu ocjenu. Prije svega, počelo je loše a završilo lijepo. Svaki preokret u nogometu je vrijedan divljenja.

Neki su se igrači baš razmahali, a trenuci sveopćeg napada Dinama koji je u drugom poluvremenu zaokružen s dva pogotka u tri minute doslovce je raspametio navijače. Naravno, po ovakvoj žegi i sparini ne može se tako igrati dugo. Pa se i s ovime mora biti zadovoljan. Prednost od dva gola za uzvrat ne nudi naravno sigurnost, ali daje potreban mir. Pritom, u tjedan dana Jakirović će još bolje pohvatati konce, pa vjerujemo i u još bolji Dinamo u sljedećem srazu Dinama i Sparte.

Uđe li Dinamo u Europsku ligu biti će to baš ono što se i očekivalo, održati će se standardi na koje smo se navikli prošlih godina. Za dublju analizu što je un Jakirovićevom Dinamu bilo bolje od Bišćanovog još je prerano.

No, očigledno jest da je Jakirović aktivnije uključen u utakmicu, napose kod izmjena. Počeo je mijenjati već od 65. minute, što su mnogi komentirali istog trenutka.

Da, ukupno je napravio pet izmjena. Mnogi nisu vjerovali u tako nešto, nakon što su navikli od Bišćana i Čačića na minimalne izmjene.

Rijeka se u Francuskoj protiv momčadi, jake momčadi, iz Lige petice predstavila u solidnom izdanju. Sjajan gol Pašalića nažalost nije determinirao utakmicu, ali Rijeka još uvijek ima šansu.

Umrtvila je u Lilleu igru domaće momčadi, dočekala zadnje minute s 1-1 i momenat neusredotočenosti koštao ju je poraza. No, Rijeka na svojoj maloj Rujevici zna uraganski isprepadati suparnika i vjerujemo da bi se Francuzi mogli razmontirati.









I zato, vjerujemo još uvijek u prolaz obje naše momčadi.