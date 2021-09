UPOZORENJE ZA NAVIJAČE WEST HAMA: U Zagrebu nikako nesmijete nositi ove dresove

Prvi ovogodišnji suparnik zagrebačkog Dinama bit će West Ham koji u četvrtak gostuje na Maksimiru, a kako se saznaje trebala bi ih pratiti cijela svita navijača koji žele doći u Zagreb.

Kako Englezi uvijek daju upute navijačima prije gostovanja tako je na navijačkoj stranici West Hama, Hammers.com, osvanulo upozorenje engleskim navijačima koji dolaze u Zagreb.

“Molimo vas, samo ne nosite dres Šukera ili Vlašića. Duga priča, ali navijači Dinama mogli bi to shvatiti kao provokaciju”, poručili su hrvatski navijači West Hama svojim kolegama iz Engleske.

Bez dresova Vlašića i Šukera

Naravno upozorenje se odnosi na dres prvenstveno nove akvizicije West Hama Nikole Vlašića, ali i onog Davora Šukera zbog kojih se misli da bi Englezi mogli imati problema

West Hamovi navijači poznati su po svojoj ratobornosti no ipak još iz 80-tih godina prošlog stoljeća, a kako bi BBB reagirali na dresove spomenutog dvojca ostaje za vidjeti.

Utakmica Dinama i West Hama počinje u četvrtak, 16. kolovoza u 18 sati i 45 minuta.

