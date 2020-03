UPITNI UZVRATI OSMINE FINALE EUROPA LIGE! Man U i Basel napravili najbolji posao

Nogometaši Manchester Uniteda i Basela načinili su veliki korak prema plasmanu u četvrtfinale Europske lige nakon što su u prvim susretima osmine finala ostvarili uvjerljive gostujuće pobjede.

United je u susretu igranom pred praznim tribinama Linzer stadiona u Linzu pobijedio LASK sa 5:0, dok je Basel u Frankfurtu, također pred praznim tribinama, pobijedio Eintracht sa 3:0. Slavio je i Istanbul Basaksehir koji je pobijedio FC Kopenhagen sa 1:0.

Crveni vragovi su bez suviše stresa odradili gostovanje u Austriji. Gosti su poveli u 33. minuti golom Odiona Ighala (28), a na 2:0 je povisio Daniel James u 58. minuti. Bio je to njegov prvi pogodak za United u 33 nastupa, točnije nakon 2.527 minuta. Juan Mata je u 82. minuti zabio za 3:0, Mason Greenwood je u 90. minuti povećao na 4:0, a konačan udarac LASK-u zadao je Andreas Pereira u posljednjim sekundama susreta.

Za austrijski sastav je posljednjih pola sata igrao Austrijanac hrvatskih korijena Marko Raguž koji je ove sezone u Europskoj ligi zabio pet golova, međutim protiv Uniteda se nije uspio upisati među strijelce.

Uvjerljiv je bio i Basel na gostovanju u Eintrachtu protiv Eintrachta pobijedivši sa 3:0. Samuele Campo (27), Kevin Bua (73) i Fabian Frei (85) zabili su za Basel.

U jedinom susretu s gledateljima, Istanbul Basaksehir je pobijedio FC Kopenhagen sa 1:0. Pogodak odluke zabio je Edin Višća iz kaznenog udarca u 88. minuti. Hrvatski reprezentativac Karlo Bartolec za goste je igrao posljednjih nekoliko minuta.

Utakmice Sevilla – Roma i Inter – Getafe odgođene.

Kad će se i hoće li se igrati daljnje utakmice u Europa ligi zbog straha od koronavirusa odlučit će krovna europska nogometna UEFA. Uzvrati su predviđeni za 19.ožujka.

