UPARIO THOMPSONA I DUGINE BOJE! Svi iščekuju što će kapetan napraviti u Kataru: Već su ga istraživali, ali on ne odustaje

Svjetsko prvenstvo u Kataru već je ‘za vratima’, ali skandali koji se vežu nakon odabira te zemlje kao domaćina najboljim nogometašima svijeta nikako ne prestaju.

Katar je bio optužen za nehumani odnos prema radnicima na stadionima za Svjetsko prvenstvo, neke reprezentacije su pozivale i na bojkot, no sada je isplivala još jedna inicijativa koju su pokrenule neke europske reprezentacije.

Naime, reprezentacije Walesa, Nizozemske, Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Švicarske i Engleske, odlučile su kako će kapetani njihovih reprezentacija nositi trake duginih boja, kao potporu LGBTIQ zajednici, na SP-u u Kataru.

Ova odluka je u suprotnosti s pravilima FIFA-e, koja ne dozvoljava nošenje bilo kakve drugačije kapetanske trake od one propisane njihovim pravilnikom, a istovjetno pravilo ima i UEFA pa ostaje za vidjeti hoće li ova inicijativa proći u Kataru.

Jedna od reprezentacija koja je podržala inicijativu je i Njemačka i njezin kapetan Manuel Neuer, koji je već bio pod istragom UEFA-e zbog nošenja kapetanske trake u duginim bojama tijekom Europskog prvenstva 2020. godine.

Protiv diskriminacije

Manuel je inače veliki ljubitelj Hrvatske i često ga se moglo vidjeti na ljetovanju u našoj zemlji, u kojoj se opuštao uz Thompsona, što ga je na kraju isto koštalo istrage i osude javnosti.

This is Manuel Neuer singing ’Lijepa Li Si’ by the Ustaša-loving far-right band Thompson. That’s Neuer, who told the world he was bored of Mesut Özil’s account of racism in the German national team. https://t.co/wYsClPBZ8g

— James Koranyi (@jtkoranyi) July 13, 2020