Upaljen alarm u Parizu: Nadal donio zabrinjavajuću odluku nakon što je saznao za Đokovića

Olimpijske igre u Parizu u petak će biti svečano otvorene, a teniski turnir započinje dan kasnije. Danas je održan ždrijeb za olimpijski turnir i na pomolu je potencijalni meč između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u 2. kolu.

Da bi do meča došlo Nadal u prvom kolu mora pobijediti Mađara Martona Fucsovicsa, dok je suparnik srpskom tenisaču u 1. kolu Australac Matthew Ebden. Za osvajanje zlatne medalje potrebno je pobijediti u šest mečeva koji će biti odigrani u svega osam dana.

Iz Pariza je stigla vijest kako je Nadal svega nekoliko sati nakon održanog ždrijeba otkazao za danas zakazani trening i tako upalio alarme. Marca navodi kako mu je trening partner trebao biti Alexander Zverev, ali da je Nadal sve otkazao iz zasad nepoznatih razloga.

Rafael Nadal has cancelled today’s training session with Alexander Zverev in the Olympics 2024. National television in Spain has mentioned it is due to hamstring issues. pic.twitter.com/57kIti9VOb

— edgeAI (@edgeaiofficial) July 25, 2024