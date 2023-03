UPALI U KUĆU LOVRENOVOG PRIJATELJA, A ONDA SE OSRAMOTILI! Rođak sve prijavio, ukrali i stvar koju samo zvijezda ima

Nogometne zvijezde znaju biti meta bezobraznih pljačkaša koji iskoriste priliku dok gazda nije kod kuće, a u jednoj takvoj situaciji, sada se priča o slučaju koji je doživio sjajni Liverpoolov strijelac Mohamed Salah, prijatelj Dejana Lovrena iz njihovog zajedničkog razdoblja u klubu s Anfielda.

Dok je sa svojim suigračima na poslu u Engleskoj, netko je upao u Salahov dom u rodnom Egiptu, s informacijama da je odneseno više vrijednih stvari nakon provale u kuću u predgrađu Kaira.

Za provalu se doznalo nakon što je neobičan prizor zatekao rođak velike egipatske zvijezde. Išao je provjeriti je li s kućom sve u redu, a naišao je na otvoreni prozor, što ga je zabrinulo. Poslije ulaska u kuću, otkrio je da je unutra nered i o svemu je obavijestio organe reda.

Što je sve odneseno, tek treba utvrditi, ali u izvještaju lokalnih medija spominju se televizijska oprema i jedan prijemnik, Salahova odjeća i tenisice, ali i jedna dragocjenost koja je samo njegova.

Među nestalim stvarima navedeno je i priznanje koje je sjajni Egipćanin dobio za najboljeg igrača u Africi, a ukradeno je i ponešto novca.

Nakon svega ovog, ljudi koji su upali u Salahovu kuću su se na odlasku uspjeli obrukati. Po medijskim izvještajima, među ukradenim stvarima trebala je biti i jedna plinska boca, ali nju su ostavili u vrtu, valjda zbog toga što im je bila preteška.

