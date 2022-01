‘UPADALI SU DOSLOVNO PREKO NOĆI’: Emotivni izbornik: ‘Ma ovo se nikad nije događalo prije’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nije lako izborniku Hrvoju Horvatu. I sam je svjestan da se od nastupa reprezentacije pod njegovim vodstvom očekivalo kud i kamo više. Nakon tek remisa protiv Nizozemaca pričao je pomalo tugaljivo:

„Borili smo se do zadnje sekunde. Glavni je cilj bio osigurati osmo mjesto. Da bismo bili sedmi, morali smo dobiti više od šest razlike. Tako da je i ovaj bod odličan jer smo ostavili Crnu Goru i Nizozemsku iza sebe”, govorio je izbornik pomalo izgubljen u svim tim kalkulacijama. Zna on dobro što se od reprezentacije očekivalo…

Morao je govoriti o dojmu, svjestan kakav je zapravo;

‘Momci se nisu štedjeli’

„Meni je na to teško odgovoriti. Jako je to teško pitanje o dojmu i nemoguće je na njega odgovoriti na brzinu. Korona jest režirala Euro. Ali, u ovim uvjetima smo pokazali srce. Momci se nisu štedjeli i nisu pazili na svoje zdravlje radi reprezentacije. Upadali su doslovce preko noći. Ovo se ne događa u niželigaškim klubovima, a sad se dogodilo na ovom Euru”.

Neizbježno je bilo pitanje je li gdje griješio u svom izboru, napose početnom;

„Ovaj popis nismo radili bez veze. Planirali smo spoj mladih i iskusnih igrača kao što su Cindrić, Čupić i Duvnjak. No, dobili smo i niz sjajnih mladih igrača poput Lučina, Jelinića, Srne, Maraša, Martinović je popravio igru u obrani. Šteta za Halila Jaganjca što se ozlijedio. Svaka škola košta. Svjesno smo pomladili momčad i siguran sam da smo dobili temelj za budućnost. Ovi momci se mogu s Igara u Parizu vratiti s medaljom”, odjednom je optimistično ispalio Horvat.

Jedno od najugodnijih iznenađenje u našoj postavi bio je mladi Ivan Martinović:

„Dali smo sve od sebe početka do kraja. Bila je teška utakmica protiv Nizozenmske, nismo se previše ni mogli odmoriti za ovu utakmicu. Znali smo da nisu jaki šuteri izvana, već da idu jedan na jedan. Imaju dobar prolaz, agresivnu obranu, sve smo to vidjeli u početku”. rekao je on.









I nastavio opisujući situaciju koja je vladala tijekom Eura;

“Pohvalio bi sve u momčadi i stožeru. Tko god da je došao u ekipu, je li to bilo iz izolacije ili iz kluba, dao je sve od sebe. Nismo imali puno vremena da stvorimo tu kemiju u napadu ili obrani, to se vidjelo na terenu, ali veliki je plus što smo vidjeli da je svaki igrač ostavio srce na terenu. I to je, mislim, najveći dobitak za nas s ovog Eura. Naš rukomet je dobio dosta mladih igrača. To je dobar miks sa starijim, iskusnijim igračima. To sada treba ubuduće pokazivati i forsirati”!

Jakov Gojun je govorio o Nizozemcima:

“Odmarali su par igrača protiv Danske kako bi se spremili za nas, a mi smo u istom sastavu. Iscrpljeni smo do kraja, ali mislim da možemo uzdignute glave kući bez obzira na plasman. Svi znamo što se događalo. Obranu ne smijem hvaliti, ali mislim da nismo bili loši u obrani. Kad su golmani branili bili smo moćni. Ovim mladi momci su najbitniji, ja sam starac, a oni su budućnost i svaka im čast za prvi turnir”.

Marin Šipić odigrao je veliku utakmicu. Rekao je:









“Umor je vidljiv, ali dogovorili smo se da se oprostimo pobjedom. Zadnja je, a ni njima ni nama nije bitna pa se teško za to pripremiti. I dalje mislim da smo mogli pobijediti, da smo trebali stisnuti napad dvije, obranu ili napad dvije, ali eto moramo se s tim pomiriti.Momčad smo s najvećim problemima na prvenstvu i mislim da je jako teško to posložiti u par treninga. Eto pogledajte Francuze, kad su ostali bez dva igrača Island ih je poderao deset razlike”, ustvrdio je Šipić.