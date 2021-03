UNITED ODUSTAJE OD SANCHA? Žele dovesti fantastičnog Portugalca

Autor: F.F

Manchester United već nekoliko sezona radi na transferu mladog Jadona Sancha iz Borussije Dortmund, no zbog cifre koju Nijemci traže za njega do transfera još uvijek nije došlo. Engleski mediji pišu kako su našli zamjenu u mladom Portugalcu iz Wolverhampton Wanderersa.

Riječ je o 21-godišnjem Pedru Netu, koji ima sjajnu sezonu iza sebe. Samo jedan od kolonije Portugalaca u Wolverhamptonu tako bi već ovo ljeto mogao završiti u crvenom dijelu Manchestera.

United već neko vrijeme traži kvalitetno krilo

Otkad je na klupi Ole Gunnar Solskjaer United traži kvalitetno rješenje na krilima, a čini se kako bi za nekih 50 milijuna eura mogli dovesti Neta. Zanimljivo, United je Neta htio dovesti iz Brage još 2016., no tada nije zadovoljio na probi u Manchesteru. Sada bi mogao doći na Old Trafford, ali po puno skupljoj cijeni.

Pedro Neto je karijeru započeo u Bragi, a zatim je dvije sezone proveo na posudbi u Laziju. Od 2019. godine nastupa za Wolverhampton Wandererse, a sakupio je 77 nastupa u svim natjecanjima te postigao deset golova.

United je dugo vremena zainteresiran za Sancha, a puno se spominjao i Aston Villin Jack Grealish, no i on je poprilično skupa opcija. Borussia Dortmund je za Sancha tražila preko 100 milijuna eura, a ako se ne plasiraju u Ligu prvaka ove sezone, moglo bi doći do rasprodaje.