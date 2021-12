UMJESTO HAJDUKA SKORO ZAVRŠIO NA PUMPI: ‘Otišao sam samo s četkicom, a kad sam izračunao plaću…’

Autor: I.K.

Dario Damjanović, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj je ostavio trag igrajući za Hajduk, s kojim je bio i prvak u sezoni 2004./05.

Bivši hajdukovac, dugogodišnji poznati defanzivni veznjak, pamti uspješne godine na Poljudu, no kako se danas prisjeća, njegova priča koja je u Splitu trajala od 2004. do ’08. skoro se nije dogodila.

Danas 40-godišnjak i trener u Orašju, Damjanović je svoju priču približio u razgovoru za MeridianSportBH, u ‘podcastu’ Indirekt, s riječima kako je to išlo dok su njegovi planovi već bili drugačiji.

Planirao raditi kod ujaka

‘Sjedio sam u jednom kafiću s prijateljima, a tada je bila popularna fora da te ljudi zovu sa lažnih brojeva i lažno se predstavljaju kao novinari. Zazvonio mi je telefon, vidio sam hrvatski broj, a s druge strane javio se čovjek koji se predstavio kao Igor Štimac’, otkrio je Damjanović što je tada doživio, u svojem prisjećanju kako je završio u Splitu.

‘Kada me pitao jesam li zainteresiran za dolazak u Hajduk, rekao sam mu da mi nije do zezancije u tom trenutku jer sam već dogovorio s ujakom da radim kod njega na pumpi’, dodao je Damjanović, spominjući i da je tada kao uvjet za dolazak dobio rok za odgovor do sutra u podne, a odgovor da dolazi dao je tek nakon dodatne provjere posrednim putem, u BiH.

Nije znao koliko će dobiti

Nakon što je stigao na Poljud gdje ga dovezao prijatelj, Damjanović tada nije znao koliko će novca dobiti, a ni kako će pokriti troškove vožnje koje je imao njegov prijatelj iz Šamca. Sa Štimcem je sve dogovorio i potom je morao preračunati cifru iz kuna u konvertibilne marke, a pokazalo se da je obećano bilo i ispunjeno. ‘Otišao sam samo sa četkicom za zube, nisam imao kaladont’, opisao je bivši hajdukovac kako je izgledao njegov prvi dolazak u Split, dodajući da njegova priča pokazuje da ništa nije nemoguće.

Prije nego je došao u Hajduk, Damjanović je, kako se sjeća, doznao i za zanimanje Dinama, no ta priča zastala je zbog detalja iz njegovog nogometnog razvoja, s obzirom na to da, kako kaže, nije prošao pravu nogometnu školu. ‘Po informacijama koje sam dobio, zaključili su da sam imao neke probleme, poput trčanja na petama i drugih stvari koje nisam imao gdje ni naučiti’, veli Damjanović, dodajući da je odrastao u ratnim vremenima kada se nije vodilo računa o djeci.







Ćiru se slušalo

Tijekom karijere, Damjanović je surađivao i s Miroslavom Blaževićem, u vremenu dok je Ćiro vodio reprezentaciju BiH, ali i u razdoblju dok je legendarni trener 2005. bio na klupi Hajduka. Uz Blaževića se vezuje puno priča, a dojam bivšeg hajdukovca je da je glavna stvar bila što daješ na terenu. Njegova priča nudi prisjećanje kako je to znalo biti dok je Ćiro vodio Hrvatsku, uoči jednog prijateljskog susreta s BiH.









‘Luka Modrić, braća Kovač i Eduardo da Silva sjedili su s nama u Avazu dan prije utakmice, braća Kovač pušili su cigare, ali tu nije bilo ničeg spornog. Iza sebe su imali rezultate i to je najvažnije’, veli Damjanović.

Bivši hajdukovac prisjeća se da je Ćiro uvijek znao kako napraviti atmosferu, nekad je bio popustljiv, nekad je i ‘pritegnuo’, no stanje je uvijek bilo takvo da se njegova riječ slušala. ‘Kada je bio trener Hajduka, mogao mi je dati dva noža u ruke da je to htio i reći mi da napadam ljude, a ja bih to morao raditi’, dočarao je Damjanović kako je to izgledalo.