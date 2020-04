UMIROVLJENI AMERIČKI SPECIJALAC ZADIVLJEN MMA BORCEM: ‘Ulazi im u glave’

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Na otkazanoj UFC 249 priredbi koja se trebala održati 18. travnja na tlu indijanskog rezervata na Floridi, Tony Ferguson i Amerikanac Justin Gaethje nastupili bi u borbi večeri za privremeni naslov prvaka u lakoj kategoriji, budući da je nositelj pojasa Khabib Nurmagomedov zbog otkazanih letova ostao u Rusiji.

Istom protivniku zbog kojeg su otkazane međunarodne zračne linije, poraz je morao priznati i predsjednik UFC-a Dana White. Unatoč volji čelnog čovjeka ove borilačke organizacije da se borbe održe bez nazočnosti publike, medijska kuća ESPN s kojom UFC ima ugovor, a koja bi bila zadužena za prijenos borbi, obavijestila je da unatoč “rupi u zakonu” koja bi omogućila da se spektakl održi, do borbi ipak neće doći.

Tako su ljubitelji borilačkih sportova barem privremeno ostali bez borbi, no da ne bi potpuno ostali i bez tema na društvenim mrežama ponovno se pobrinuo najozbiljniji pretedent na Khabibov tron, Tony Ferguson.

Unatoč tome što je borba između njega i Gaethjea za privremeni pojas prvaka prolongirana za svibanj, Ferguson je odlučio ispoštivati proceduru te se nastavio ponašati kao da će se borba doista i održati na otkazani datum.

Meksikanac je nastavio trenirati kako bi na koncu zadovoljio normu koja propisuje s kojom težinom borcu smiju stupiti u ring. Vaganje je obavio u svojoj kući, a o svemu je na društvenim mrežama obavijestio i javno mnijenje u kojem će se nakon ovog poteza pronaći i pokoji navijač više na strani ovog nepredvidivog borca.

Vaga je pokazala 70.3 kilograma (155 lb), odnosno točno onoliko koliko bi borac morao imati na vaganju pred meč za titulu!

Lucidnost je prepoznao još jedan, malo je reći atipičan sportaš. David Goggins umirovljeni je pripadnik specijalne američke postrojbe SEAL-s, jedini je čovjek koji je uspio završiti nekoliko najelitnijih programa vojske SAD-a, kao što su uz spomenuti Navy SEAL, Army Ranger i Air Force Tactical Air Controller. Radi se o ultramaratoncu, triatloncu, motivacijskom govorniku i autoru knjige “Can’t Hurt Me: Master Your Mind and Defy the Odds”.

On je u Tonyju prepoznao onu iskru kreativnog ludila koja ni njemu ne da mira.

Goggins na videu posvećenom Fergusonu žargonski progovara o “psihološkom divljaštvu”, odnosno o zastrašujućoj mentalnoj razini kojom sportaš već i prije borbe razara svoje protivnike na mentalnom planu, iz prostog čina volje kojim je spreman zakoračiti izvan granica poznatog i onoga što mora.

Zanimljivo da i hrvatski edukator, astronom i futurist svjetskog renomea Korado Korlević, na svojim predavanjima također naglašava nužnost i prednosti edukacije koja vodi brisanju granice između slobodnog i radnog vremena, a za takvo što je potrebna kvalitetna selekcija i ciljano usmjeravanje.

I dok naš Korado na umu prvenstveno ima sistematski pristup, ova dvojica atleta pronašla su svoju formulu ne čekajući da ih itko uputi prema onome o čemu se većina nas ne usudi niti sanjati.

Nije prošlo mnogo vremena a na internetu su se već pojavili optimistični prijedlozi koji sugeriraju da bi ova dvojica trebali trenirati skupa. Iako je takva ideja malo vjerojatno bilo bi zanimljivo vidjeti čemu jedan drugoga dodatno imaju podučiti.

Tony je već prenio Gogginsove komplimente na svoj Instagram, po čemu zaključujemo da je potpora sjela na pravo mjesto

David Goggins and Tony Ferguson should train together. pic.twitter.com/5iBeKaHkYD — MMA History Today (@MMAHistoryToday) April 23, 2020

Ferguson i Gaethje trebali bi se boriti na odgođenom UFC 249 9. svibnja koji ovoga puta ima i “blagoslov” ESPN-a.