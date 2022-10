ULTRASI PSG-a JAVNO IZAZVALI TORCIDU: Provocirali navijače Benfice: ‘Ako vas je strah povedite Torcidu’

Benfica i Paris Saint Germain nalaze se u istoj skupini H Lige prvaka i čini se kako će obje momčadi osigurati plasman u proljetni dio natjecanja, pošto su na diobi prvog mjesta sa sedam bodova, dok je Juventus treći s tri i ima malo šanse za plasman dalje pa će se Zebre morati zadovoljiti Europa ligom, dok će Maccabi iz Haife zauzeti posljednje mjesto.

Susret Benfice i PSG-a u Portugalu završio je s miroljubivih 1:1, mada je utakmica bila jako dobra, a obilježio ga je sjajni gol Messija, kojim je dosegao broj od 40 različitih klubova kojima je zabio u Ligi prvaka.

Isti suparnici će se sastati i u utorak u Parizu, kada će se zapravo odlučiti pobjednik skupine i siguran putnik u proljetni dio natjecanja, a navijači PSG-a pozvali su navijače Benfice na obračun u Parizu.

Povedite Torcidu

Ultrasi Benfice i Torcida blisko su povezani već godinama, prošle godine bilo je glasina kako je Torcida došla u pomoć No Name Boysima, a to znaju i navijači Parižana.

Tako su navijači PSG-a izazvali No Name Boyse i unutar toga spomenuli Torcidu:

“NN, nemojte zaboraviti pojaviti se u Parizu. Možete povesti i Torcidu Split ako nemate hrabrosti u Pariz doći sami”, napisali su navijači PSG-a, a sada ćemo vidjeti hoće li Torca na put u grad svjetla kako bi pomogla svojim prijateljima.

UCL 05.10.2022

Benfica – PSG.

PSG with message to "No Name Boys" (Benfica).

"NN, just don't forget to show up in Paris. You can even take Torcida Split with you if you don't have the courage to come to Paris alone" 😉









Photo: PSG in Lisbon. pic.twitter.com/Cc5JCxaCg0

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 6, 2022