‘ULICA SE TRESE, ORKESTAR MU SVIRA U KUĆI’: Susjedima je dosta razmažene zvijezde bez poštovanja

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Bayern je ovaj tjedan u Ligi prvaka s 1:0 bio bolji od PSG-a, a navijači pariškog kluba su jako razočarani igrom svoje momčadi te samim ponašanjem najvećih zvijezdi. Prije svega tu misle na Neymara.

Na vidjelo sada izlazi sve više njegovo ponašanje u susjedstvu. Njegovi susjedi smatraju da su stalne zabave razlog njegovih loših igara, a zatim su i prepričali šta su sve doživjeli.

Otkako igra za PSG, kuću je kupio u elitnom gradskom području Bougival, 15 km udaljenog od Pariza gdje žive bogataši. I svako malo se netko žali na bučne i lude zabave.





‘Nikoga ne poštuje’

” On je osoba bez poštovanja, ponekad jednostavno pretjera. Na jednoj zabavi imao je šatore, angažirao orkestar i postavio razglas. Ja živim preko puta, tresli su mi se prozori” rekao je načelnik kvarta u kojem Neymar ima kuću za Le Parisien.

Usporedili su ga s još jednim Brazilcem kojem je zabava bila omiljeni hobi, Ronaldinho: ” Kad je Ronaldinho živio ovdje, dolazio je gledati mlade kako igraju vikendom. To im se jako svidjelo, bilo je ludo. U pet godina, Neymara nismo nijednom vidjeli u takvim akcijama. To dovoljno govori o duhu.”

Ipak, ima i druga strana medalje: “Zabave su jednom mjesečno i rijetko me ometa. Znali smo čuti vriskove djevojaka ili brujanje motora, ali meni je to u redu. Rijetko je on u ovoj kući i normalno je da uživa čovjek. Budući da posjeduje veliku količinu novca, nikoga ne čudo što su zabave velike.”

Jedno je sigurno, ispadne li PSG od Bayerna Brazilac će se ponovno naći na udaru kritika, a nije tajna da ga katarski vlasnici više ne žele u svojim redovima.