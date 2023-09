Uhićen još jedan Boysovac čiju predaju traži Grčka, 29-godišnjak je u zatvoru

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nastavljaju se uhićenja osumnjičenik BBB-ovaca po Hrvatskoj. Sada imamo slučaj iz Siska…

Naime, i treći pripadnik BBB-a, koji se sumnjiči za niz kaznenih djela počinjenih tijekom navijačkog divljanja u Ateni početkom kolovoza, kada je poginuo navijač AEK-a Michalis Katsouris (29), završio je u istražnom zatvoru.

Riječ je o 29-godišnjaku kojem je europski uhidbeni nalog koji je za njim raspisala Grčka očito uručen u Sisku, jer je ispitan na ŽDO Sisak, a nakon toga odveden je na Županijski sud u Sisku. Sutkinja istrage odredila mu je istražni zatvor radi predaje zbog opasnosti od bijega.





Nastavljaju se uhićenja

Podsjećamo, Grčka je raspisala 10 europskih uhidbenih naloga (EUN) u kojima od Hrvatske traži da joj se izruči 10 huligana koji se sumnjiče da za cijeli niz kaznenih djela počinjenih u sklopu zločinačke grupe.

Radi se o paležu, eksplozijama pored stadiona, općeopasnoj radnji, sudjelovanju u tučnjavi, nanošenju teških ozljeda, izrade eksplozivnih naprava…

Prema podacima s tužiteljstva i sa sudova, do sada je uručeno pet grčkih EUN-a. Dvojica pripadnika BBB-a koje traži Grčka su ispitana na tužiteljstvu, nakon čega su im određene mjere opreza.

Preostala trojica završila su u istražnom zatvoru, i to odlukama sudaca istrage sa sudova u Zagrebu, Sisku i Velikoj Gorici. Za pretpostaviti je da se svi protive izručenju, a to znači da bi cijeli postupak predaje mogao potrajati neko vrijeme, vjerojatno mjesec do dva.