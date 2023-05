‘UGOVOR JE NEVJEROJATAN, OGROMAN JE’! Messija već preselili, ali ima i jedan problem

Lionel Messi ovih je dana u Parizu u fokusu prvo zbog suspenzije, a zatim i zbog povratka treninzima sa suigračima u PSG-u, a sve se zbivalo zbog nedavnog posjeta Saudijskoj Arabiji kojim je klub bio iznenađen. Saudijska Arabija sada je ponovno izbila u prvi plan – zbog informacije da Messi ondje odlazi i da će karijeru nastaviti u tamošnjem Al-Hilalu.

Tako tvrdi agencija France Presse pozivajući se na jedan izvor, s objavom da Messija čeka veliki novac za njegov novi angažman.

“Ugovor je nevjerojatan, ogroman je”, tvrdi izvor koji nije bio imenovan, dodajući da se finalizira još nekoliko detalja.

Koliko bi novca čekalo Messija u Saudijskoj Arabiji, nije objavljeno, no spominje se da bi mu ukupno pripalo između 500 i 600 milijuna eura.

#UPDATE Argentine superstar Lionel Messi will play in Saudi Arabia next season under a "huge" deal, a source with knowledge of the negotiations told AFP on Tuesday.#AFPSports pic.twitter.com/cGaaTONvav

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023