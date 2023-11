Ugledni sportaš skupio veliki novac prodajom provokativnih fotografija

Finac Valtteri Bottas, bivši vozač Mercedesa i Williamsa, a aktualni član Alfa Romea, prikupio je značajnu svotu novca s prodajom fotografija vlastite stražnjice. Ovaj 34-godišnjak je tako skupio čak 150.000 dolara za dobrotvornu organizaciju za zdravlje muškaraca Movember, budući je kalendar s njegovim fotografijama za 2024. godinu rasprodan.

Prvotna naklada uključivala je 10.000 primjeraka, od koji je pet eura od prodaje svakoga išlo za istraživanje raka prostate.

“Puno vam hvala na podršci u studenom. Uz donacije i kalendare zajedno smo prikupili značajan iznos za @Movember. Konačne brojke bit će izračunate sljedećih dana, ali govorimo o oko 150 tisuća dolara prikupljenih sredstava!”, pohvalio se Bottas putem društvenih mreža.

October, November and December of BOTTASS 2024 🍑

5$ of each sale of the calendar goes to @Movember and prostate cancer research. Only few days left – calendars are about to be sold out!

Get your calendar now:https://t.co/U9ShR9vlJy pic.twitter.com/Pveex55NNJ

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) November 27, 2023