UFC SPEKTAKL U NAJAVI: Miočić i Jones ulaze u ring za titulu apsolutnog prvaka?

Autor: Mario Lacković

Stipe Miočić nakon pobjede nad Danielom Cormierom potvrđen je kao najbolji teškaš svih vremena. Priznao je to i predsjednik UFC-a Dana White na press konferenciji nakon borbe, a Miočić je to potvrdio.

No što sada? Koji su planovi za dalje? Miočić je najavio borbu već u prosincu jer je skoro godinu dana izbivao iz oktogona, a odgovor nam je možda ponudio Jon “Bones” Jones, inaće neprikosnoveni prvak Light Heavyweight kategorije. Budući da u svojoj kategoriji dominira već godinama, jedina logična pretpostavka je da se priključi u tešku kategoriju i tamo pokuša preoteti pojas Miočiću. On je na svom Twitter profilu najavio veliku borbu uskoro:

Buckle your seatbelt my friends, Big fiight announcement coming soon https://t.co/6cDNQ6XChL — Jon Bones Jones (@JonnyBones) September 9, 2019





Što to znači? Znači da bi se Miočić mogao naći u oktogonu s Jonesom. Naime, potencijalni protivnici poput Johnnyja Walkera i Coreyja Andersona se već bore u studenom. To nam ostavlja Daniela Cormiera i njihovu trilogiju, ali u teškoj kategoriji, jer Jones očito ide u tom smjeru. Cormier ili Francis Ngannou su možda realnije opcije, međutim borba koju svi žele vidjeti je okršaj Jonesa i Stipe Miočića za naslov UFC prvaka teške kategorije. Bila bi to borba u kojoj bi obojica dobro zaradili i suparnik kojeg bi Miočić vrlo rado odradio prije odlaska u mirovinu za nekoliko godina. Druga opcija koja bi srušila rekorde gledanosti bio bi okršaj Jonesa i Brocka Lesnara.

Vidjeti ćemo koji su planovi, ali kako god, svaka od ovih borbi bila bi veliki spektakl, a ako Dana White nešto voli, to su borbe stoljeća.