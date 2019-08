UFC LEGENDA PREDVIĐA: Miočić je ljut, ovaj put će biti drugačije

Autor: Mario Lacković

Uskoro nam se sprema veliki revanš u oktogonu. Stipe Miočić protiv Daniela Cormiera. Ljubitelji slobodne borbe ovo su čekali više od godinu dana, a Miočić će ponovno pokušati postati UFC prvak u teškoj kategoriji. Meč je iskomentirao i najavio veteran i legenda UFC-a Chael Sonnen.

On je rekao kako nas očekuje u potpunosti drugačiji meč nego prije, gdje je Cormier već u prvoj rundi uspio svladati Stipu i tako postati novi prvak. Ne znam kakav će biti ishod, ali je siguran kako nas očekuje duža borba za prevlast. Bio bi iznenađen ako i ova borba završi prekidom u prvoj rundi. U prvom meču Miočić je zagospodario kavezom i opustio se što je Cormier znao iskoristiti. Sada to neće biti slučaj i očekuje nas duga borba. Po prvi puta Stipe Miočić je malo ljut. Ići će žestoko na protivnika, želi se osvetiti.

“Ne vjerujem da će Stipe tu na početku pokušati opipati protivnika. Mislim da će to više biti Daniel. On je više takav borac, on to voli raditi. On u prvim trenucima meča voli vidjeti kako stoji u borilištu.” rekao je Chael Sonnen.

Očekuje nas jako dobra borba, i nadamo se pobjedi našeg “Vatrogasca”.