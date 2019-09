UEFA UVODI KONFERENCIJSKU LIGU: Kako novo natjecanje utječe na klubove iz HNL-a?

UEFA je odabrala konačno ime za novo klupsko nogometno natjecanje koje će krenuti u sezoni 2020./21. Naime, uz Ligu prvaka i Europa ligu, pokrenut će još jedno natjecanje koje se dosad trebalo zvati Europa liga 2, ali prema informacijama Sport Bilda, natjecanje je dobilo novo ime i zvat će se Europa konferencijska liga ili skraćeno samo Konferencijska liga.

Što će se promijeniti i kako će izgledati?

Prvaci svih europskih zemalja i dalje će igrati u Ligi prvaka, ali ostale momčadi iz manjih država ići će u kvalifikacije za Konferencijsku ligu umjesto u početnu fazu Europa lige. Novo natjecanje i Europa liga imat će isti format – osam skupina s po četiri kluba iz kojih pobjednici odlaze među zadnjih 16. Prije tog dijela natjecanja bit će play-off za drugoplasirane iz skupina i trećeplasirane iz skupina Europa lige. Plan je da se broj klubova koji se natječu u Europa ligi smanji s 48 na 32, a razlika prebaci u Konferencijsku ligu. Pobjednik novog eurokupa plasirat će se u Europa ligu iduće sezone. Pokretanjem novog natjecanja neće se mijenjati format Lige prvaka.

Apparently UEFA have proposed that the new 3rd european tournament, due to start in 21/22, be called the “Europa Conference League”.

The new tournament will be the 3rd tier competition, with the Europa League becoming a more elite version of itself.

