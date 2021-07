UEFA POŠTENO KAZNILA MAĐARE: Uz dvije utakmice bez gledatelja dobili su i paprenu novčanu kaznu

UEFA, je kaznila Mađarski nogometni savez i Mađarsku nogometnu reprezentaciju, s dvije utakmice igranja bez gledatelja, a ako se u sljedeće dvije godine ponovi sličan incident, kazna će se produžiti na još jednu utakmicu.

Uz to, UEFA ih je dodatno kaznila s 100.000 eura, a ta kazna je zaslužena u utakmicama Mađarske protiv Portugala i Francuske.

UEFA je optužila mađarske navijače zbog navodnih letaka homofobnog i diskriminacijskog sadržaja, koje su ti navijači dijelili prije tih utakmica.

Uz ove dvije stvari sporno je bilo i oponašanje majmunskog glasanja na dvoboju s Francuskom, kad je loptu u svom posjedu imao Kylian Mbappé, a na tapeti se našao i Karim Benzema.

Hungary have been ordered to play their next three UEFA competition games behind closed doors following racist abuse from supporters and homophobic banners in the stands.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2021