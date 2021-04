UEFA PONOVNO O SUPERLIGI, A ONDA PORUČILA: ‘Dinamo nam je potreban, a Zvezda bi prije 30 godina bila u Superligi!’

UEFA je održala kongres u švicarskom Montreauxu, a glavna tema bila je Superliga. Kongres se na kraju sveo na raspravu o Superligi, ideji koja trese nogometni svijet.

Predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin otvorio je kongres europskog nogometa, naravno, sa Superligom:

“Nogomet ne pripada nikome. Odnosno, pripada svima jer riječ je o našoj tradiciji, povijesti i poštovanju prema tradiciji. To nešto znači.”

‘Napravili ste pogrešku’

Onda se obratio engleskim klubovima koji su se odlučili podržati ideju Superlige:

"Napravili ste pogrešku. Engleski navijači zaslužuju da tu grešku ispravite. Zaslužuju poštovanje. Ispravite grešku, vratite se, dođite k sebi i pameti", a onda je nastavio:









“UEFA-inim natjecanjima potrebni su klubovi poput Dinama Zagreb, Atalante, Celtica, Glasgow Rangersa i Galatasaraya. Potrebni su nam ti klubovi jer ljudi moraju znati da je sve moguće. Svi moraju imati priliku, moramo održati san živim jer ovi klubovi su europskim kupovima pokazali da se snovi ostvaruju”, pohvalio je zagrebački klub.

Ne razumiju nogomet

Pokušao je objasniti da je nogomet dinamična igra i da se s godinama stvaraju novi veliki klubovi:

"Veliki klubovi danas nisu nužno bili veliki i u prošlosti. Nema jamstva da će biti veliki u budućnosti. Nogomet je dinamičan i nepredvidiv. To ga čini prelijepom igrom. Tako popularnim, uspješnim. Gdje je bio Manchester United u desetljeću prije nego što je došao Sir Alex? Sjećate li se? Gdje je bio Juventus prije 15 godina? Koliko znam, u Serie B."









Pa nastavio i prisjetio se Crvene zvezde:

“Zamislite da su klubovi koji su dominirali europskim nogometom prije 30 ili 40 godina odlučili napraviti Superligu, kako bi izgledala? U njoj bi bili Nottingham Forest, Aston Villa, HSV, Steaua, Porto, PSV i Crvena zvezda. To je bila europska elita tada. To bi bila Superliga. Ali nogomet se mijenja. I neki to ne razumiju. Vide samo promjene na bankovnim računima”, zaključio je Čeferin.