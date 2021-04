UEFA POKRENULA ISTRAGU: Ibrahimoviću ozbiljno prijeti izbacivanje iz nogometa

UEFA istražuje Zlatana Ibrahimovića zbog “navodnih financijskih interesa u kladionici”, potvrdila je Europska kuća nogometa, a prenosi BBC.

Ranije ovog mjeseca švedski dnevnik Aftonbladet izvijestio je kako je Ibrahimović u velikom problemu zbog navodnog kršenja pravila FIFA-e jer je manjinski vlasnik malteškog “Betharda”.

Kako je naveo švedski medij Ibrahimović preko tvrtke koja je u njegovom vlasništvu posjeduje 10% dionica “Betharda”, te je četvrti najveći dioničar.

Prijeti mu izbacivanje

Ibrahimovićeva veza s “Bethardom” nije nova, jer je švedski nogometaš 2018. postao globalni ambasador te tvrtke, ali nakon objavljenog teksta i sumnje da je značajno uključen u posao, UEFA se pridružila istrazi.

“U skladu s člankom 31. stavkom 4. Disciplinskih propisa Uefe, danas je imenovan etički i disciplinski inspektor koji će voditi disciplinsku istragu potencijalne povrede Uefinih disciplinskih propisa od strane Zlatana Ibrahimovića, jer on ima navodni financijski interes u tvrtci za klađenje “, napisala je UEFA u izjavi.

Ako bude proglašen krivim, Ibrahimoviću bi moglo biti zabranjeno igranje nogometa do pet godina.

UEFA has confirmed it has appointed an Ethics and Disciplinary Inspector to investigate Zlatan Ibrahimovic for having an alleged financial interest in a betting company. pic.twitter.com/2YlGY5VXZA

— Goal (@goal) April 26, 2021









— Goal (@goal) April 26, 2021