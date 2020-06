UEFA NEMA MILOSTI: Turski velikan žestoko kažnjen i doživio sudbinu Milana i Manchester Citya!

Turski klub Trabzonspor suspendiran je na jednu godinu iz europskih natjecanja zbog kršenja finacijskog fair-playa, objavila je UEFA.

UEFA je navela da klub iz Trabzona neće moći nastupati u Europi, ukoliko se kvalificira, u sezoni 2020-21 ili 2021-22.

Trabzonspor je inače vodeći klub Turske lige.

Turkey’s Trabzonspor have been given a one-season ban from European football over Financial Fair Play breaches.

— BBC Sport (@BBCSport) June 3, 2020