UEFA DOPUSTILA ZASTAVU NA KOJOJ SVOJATAJU HRVATSKU?! Teški incident, u Srbiji se sad plaše i ustaša

Tjedan je u kojem su se na nogometnoj sceni okupile reprezentacije, a s njime, iz hrvatskog susjedstva došla je jedna navijačka priča, a u njoj je u fokusu obilježje na kojem se svojata dio teritorija koji danas pripada Hrvatskoj.

O tome pišu mađarski mediji, a odjeknulo je i šire, zbog informacije kako je UEFA dala zeleno svjetlo za korištenje mađarske zastave na kojoj je ta zemlja prikazana s granicama koje sežu i do hrvatskog područja.

Radi se o državnoj tvorevini poznatoj pod nazivom Velika Mađarska, a kako pišu u hrvatskom sjevernom susjedstvu, u Mađarski nogometni savez stiglo je objašnjenje da odgovorna europska tijela smatraju kako u takvom prikazu Mađarske nema ničeg rasističkog samo po sebi.

Kako pišu mediji u Mađarskoj, o tome su se izjasnili UEFA i organizacija FARE, koja vodi brigu o suzbijanju rasističkih ispada na nogometnim utakmicama u Europi. Stigla su i objašnjenja kako se sporna zastava s Velikom Mađarskom smije koristiti, s naglaskom na ključne stvari.

Mediji u Mađarskoj donose da je dozvoljeno prikazivanje Mađarske u njezinim tadašnjim povijesnim granicama, ali bez dodatnih natpisa ili drugih simbola.

Dopuštene su samo boje s mađarske zastave, crvena, bijela i zelena, a svaka zastava prilikom ulaska na stadion treba biti raspoloživa za pregled kako bi se provjerilo je li sve u skladu s postavljenim pravilima.

Traži se i da zastava ne ometa druge na tribinama u praćenju utakmice.

Ako se bilo što od ovog prekrši, prijete sankcije, objavio je Mađarski nogometni savez, a donose tamošnji mediji.

The competent European bodies accepted the argument of the Hungarian Football Federation, according to which the use of these symbols doesn't in itself constitute racist behaviour. https://t.co/u1IFgTqMh3

Netko prkosan s mađarske strane je na ovo reagirao na Twitteru, uz riječi da bi oni ionako donosili zastave s Velikom Mađarskom na tribine, sve da ih UEFA i zabranjuje.

🇭🇺🇪🇺

UEFA has decided that it is not an extremist symbol and will overrule the decision of the MLSZ,

which banned the use of Greater Hungary symbols during matches.

Thanks, but it was the minimum.

PS: If they had banned it, we would still have used https://t.co/ZeXp3kl8Tf pic.twitter.com/6akSD84wFO

— HUN🇭🇺 (@NyiroTheHUN) March 21, 2023