UDARIO GA GLAVOM! Najkorisniji igrač NBA-a u problemima, pogledajte ‘head-butt’

Giannis Antetokounmpo igrač Milwaukeeja protiv Washingtona je zaradio isključenje nakon što je glavom udario suparničkog igrača Moritza Wagnera.

Ovo NBA igraču, koji je proglašen MVP-em nije prvi put kako je isključen, naime ovo mu je do sad četvrto isključenje ali prvo radi udarca glavom.

"Was that a head-butt!?" 💥

Giannis Antetokounmpo was ejected from Milwaukee's game against the Washington Wizards on Tuesday night after the NBA MVP head-butted Moritz Wagner…😮

