UDARAC ZA ZLATANA, LEGENDA ZAVRŠILA ‘NA CESTI’! Ništa od pravog oproštaja, ali ima i utjeha

Sada je i službeno. Nakon što mu ugovor istekne po završetku sezone, Zlatan Ibrahimović neće nastaviti svoj put u dresu Milana, a neće imati ni pravi oproštaj na terenu s obzirom na to da nije u konkurenciji za nastup u posljednjem ovosezonskom kolu Serie A kod kuće protiv Verone.

Zlatan odlazi iz dosadašnjeg kluba nakon sezone koju su obilježile ozljede. Imao je samo četiri službena nastupa, sve u prvenstvu, u utakmicama odigranima u veljači i ožujku.

Iskusni švedski napadač, koji će u listopadu proslaviti 42. rođendan, u Milanu je bio od siječnja 2020., a u pogledu unaprijed, ima i utjehu jer karijeri možda još ipak nije kraj.

Legendarni igrač nada se da će se nastavak puta dogoditi u novoj sredini, a pričao je o interesu koji za njega pokazuje Monza, tvrdeći da imaju i spreman ugovor za njega.

Riječ je o klubu kojem je na čelu Silvio Berlusconi, kontroverzni poduzetnik s puno afera i suđenja za njime, bivši talijanski premijer i nekadašnji vlasnik Milana.

U Milanu u sutrašnjoj posljednjoj utakmici u ovosezonskoj Serie A na San Siru pripremaju i svečanost oproštaja od Zlatana nakon što je potvrđeno da odlazi iz kluba.

