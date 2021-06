UBIO SE MLADI NOGOMETAŠ (20)! Ostavio je pismo u kojem je objasnio zašto je to učinio, a razlog je nevjerojatan

Autor: P. V.

Pisali smo o tome da je bivši igrač Milana Seid Visin pronađen mrtav u svom domu. Nove informacije objavljuju talijanski mediji i čini se da je počinio samoubojstvo, a razlog je nevjerojatan.

Policija je pronašla pismo uz beživotno tijelo nogometaša koji je rođen u Etiopiji, ali se vrlo brzo preselio u Italiju.

“Osjećam teret zbog svoje kože. Našao sam posao, ali morao sam ga ostaviti jer su me ljudi odbijali zbog moje boje kože”, samo su neki dijelovi iz šokantnog pisma.

‘Sve se promijenilo’

“Nisam migrant, usvojen sam kad sam bio dijete i sjećam se kako su me svi voljeli. Gdje god sam išao, osjećao sam se odlično, ali sada se sve promijenilo. Nije mi bilo lako jer su me optuživali da kradem posao mnogim mladim i bijelim Talijanima. Nešto se promijenilo u meni. Kao da me sramota što sam crn. Kao da moram dokazivati ljudima da sam poput njih. Talijan i bijel.”

Igrao je u Milanu u mlađim uzrastima, bio je i cimer s trenutačnim vratarom Milana Donnarummom. Visin je igrao i za Benevento, ali se 2016. godine odlučio ostaviti velikog nogometa i vratiti kući, gdje se odlučio baviti futsalom u redovima Atletico Vitalice.









“Na sve moguće načine šalili su se na račun crnaca i pokazivali ljudima da tu ne pripadamo. To je bilo strašno, čuti i osjetiti takvu mržnju prema crncima.”, zaključio je u oproštajnom pismu.