UBIJEN ŠPANJOLSKI NOGOMETAŠ (24): Tragedija odjeknula nakon svađe, oglasio se i Real Madrid

Mladi nogometaš Francisco J. Naval Perez izboden je na smrt u Španjolskoj, a policija je uvjerena kako je riječ o napadu bez predumišljaja.

Osumnjičeni za ubojstvo 24-godišnjeg igrača španjolskog niželigaša Chipione CF-a je 20-godišnjak kojeg je policija uhitila poslije tragičnog događaja.

Preminuli nogometaš poznat pod nadimkom “Paco” preminuo je u nedjelju u bolnici od posljedica uboda u prsa u napadu u Cadizu. Policija tvrdi da napadač i preminuli nisu prije bili povezani.

Očevici tvrde kako je napadač prišao Perezu i ubo ga u prsa bez riječi. Njegov klub Chipiona CF od svog se igrača oprostilo na društvenim mrežama:

“Teško pronalazimo riječi kojima bi započeli ovu poruku, sve što se dogodilo čini nam se kao noćna mora, nažalost istina je, naš igrač Paco Naval Perez je preminuo.“

Kraljevski klub također se oglasio povodom ove tragedije: “Real Madrid duboko žali zbog smrti Navala, nogometaša Chipione i želi izraziti sućut njegovom klubu, obitelji i suigračima.”

Real Madrid C.F. deeply laments the passing of Chipiona C. F. player Paco Naval and wishes to express its condolences to his family, his club, his teammates and loved ones. Rest in peace.

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 2, 2023