U ZAGREBU JE BIO PONIŽEN, A SAD SLAVI: Suze slavnog trenera obišle svijet, nemoguće je kako je to doživio

Sve se zna kad je u pitanju sjajna karijera Josea Mourinha. Gotovo sve je osvojio, bankovni ručani su krcati, ali opet veseli se novim uspjesima, potencijalno novim trofejima.

Naime, Roma je domaćom pobjedom nad Leicesterom (1:0) u revanšu polufinala Konferencijske lige osigurala finale protiv Feyenoorda. To je Romi prvo finale euro-kupa nakon 31 godine, kada je izgubila Kup UEFA od Intera.

Mourinhu je to čak peto u zadnjih 19 godina.

Dakako, impresivna je njegova statistika i realizacija istih. Sva četiri prethodna završio je trijumfalno, osvajajući s Portom, Interom i Manchester Unitedom po jedan Kup UEFA i Europa ligu te dvije Lige prvaka.

Ovo možda nije isti rang natjecanja, ali Jose se veseli svakom trofeju jednako.

Romu je preuzeo u očito silaznoj putanji, ali evo, talijanski klub se polako diže, a i njega je sve ovo emotivno slomio.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq

— Xav Salazar (@XavsFutbol) May 5, 2022