U VARAŽDINU NAJUZBUDLJIVIJI BIO JE OPROŠTAJ VATRENOG! Bez golova protiv Lokosa na kraju sezone

SuperSport HNL došao je svome kraju u sezoni 2022./23. godina, a zadnje 36. kolo, otvorili su Varaždin i Lokomotiva, koji su sudeći po rezultatu i igri već na godišnjem odmoru.

Utakmica je po skoro ljetnom sunčanom vremenu bila lišena ikakvih uzbuđenja pa je 0:0 najrealniji rezultat onoga što se događalo u petak poslijepodne u Varaždinu.

Najveća uzbuđenja gledatelji su doživjeli u uvodne četiri minute drugog poluvremena, kada su prvo domaćini zaprijetili preko Banovca, no Čavlina je obranio, da bi odbijenu loptu Stanić poslao pored gola.

Već u sljedećem napadu zaprijetila je i Lokomotiva, gostujući igrač Vasilj našao se sam pred golom, ali je promašio i to je sve vrijedno spomena u 90 varaždinskih minuta.

Oproštaj srebrnog Vatrenog

Najzanimljiviji dio utakmice bio je oproštaj od aktivnog igranja nogometa člana srebrne generacije iz Rusije Josipa Pivarića, koji je završio karijeru isti dan kao i njegov suigrač Danijel Subašić.

It’s going to be a sad few days two legends are playing their last games this weekend.

Pivarić today, Suba on Sunday.

Thank you for everything boys! pic.twitter.com/z5Cu0dIPJM









— Croatian Football (@CroatiaFooty) May 26, 2023