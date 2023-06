U SPLITU SPREMALI SLAVLJE, A ONDA LUDI PREOKRET! Zadar pred vratima trofeja, nezaustavljivi igrač ih spasio

Autor: Ivor Krapac

Košarkaši Zadra došli su pobjedu do proslave naslova prvaka Hrvatske. Zadrani su u drugoj utakmici finala na Gripama s 94:84 slavili protiv domaćeg Splita, čime su došli do 2-0 u finalnoj seriji i u nedjelju u 20 sati u trećoj utakmici pred svojim navijačima mogu doći do trofeja.

Odluka u drugoj utakmici pala je u produžetku, s uvjerljivim Zadrovim prolaskom u dodatnih pet minuta. Prije toga, Split je u završnici četvrte četvrtine imao +7, na semaforu je bilo 75:68 za domaće, no goste je tada izvukla serija poena njihova junaka Luke Božića koji ih je povukao i uveo u produžetak.

Na početku dodatnih pet minuta, Zadar je nastavio svoju veliku seriju i sa sveukupnih 15:0 otišao do 83:75, što Split više nije mogao stići.





Sjajna predstava Božića

U dolasku do pobjede, Luka Božić vodio je Zadrane sjajnom predstavom, s 30 poena, 15 skokova i sedam asistencija. Dario Drežnjak ubilježio je 19 poena i pet skokova, a Karlo Žganec 15 poena i šest skokova za goste.

Najefikasniji Splitov igrač bio je Shannon Shorter, koji je završio utakmicu s 20 poena. Tonko Vuko imao je 18 poena, a Dominik Mavra pridružio se s 14 poena, 13 asistencija i pet skokova.

NOVA POBJEDAAAAAAAA ZADAR VODI 2:0 U FINALNOJ SERIJI!!!! SVI NA VIŠNJIK!!! #KAONEKAD 💙🤍 pic.twitter.com/6AgAdqa3P4 — KK Zadar (@kkzadar) June 1, 2023

Prije nego je sve bilo riješeno Zadrovim preokretom pri kraju četvrte četvrtine i rano u produžetku, bila je to utakmica uspona i padova obje momčadi.









Prva četvrtina bila je Splitova, s ranim odlaskom do prednosti i vodstvom od 19:13 nakon prvih 10 minuta, no nakon toga se Zadar sasvim vratio. Gosti su četiri minute do kraja druge četvrtine stigli do egala, na semaforu je bilo 26:26, a do kraja prvog poluvremena prešli su u vodstvo, s 38:34 na svojoj strani nakon prvih 20 minuta.

Velika borba nastavljena je u trećoj četvrtini, a potom i u četvrtoj, u kojoj se činilo da Split već ima sve u svojim rukama sa 75:68 malo više od dvije i pol minuta do kraja četvrtine. Ipak, Luka Božić je sa svojih sedam uzastopnih poena osigurao Zadrov ulazak u produžetak, a potom su mu se priključili i suigrači, bez prave domaće reakcije kojom bi Splićani ostali u igri.

S 2-0 u rukama momčadi Danijela Jusupa nakon prve dvije utakmice, sve može biti riješeno u nedjelju kada finalna serija seli u Zadar, u Dvoranu Krešimira Ćosića na Višnjiku.