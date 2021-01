U ŠIBENIKU OPSADNO STANJE, A IGRA SE BEZ PUBLIKE: Strah od novog sukoba Torcide i Funcuta

U 18 sati redovito prvenstveno kolo igraju u Šibeniku istoimeni domaćin i Hajduk. Splitska momčad dolazi prvi puta predvođena novim trenerom, Talijanom Tramezzanijem, Šibenik pak čeka skalp Hajduka.

Biti će to sigurno zanimljiva utakmica iako će se nastupiti bez gledatelja. No, to što nema gledatelja ne smeta one koji se vole sukobiti na cesti, postoje naznake da je jedan dio Hajdukovih navijača, Torcide krenuo put Šibenika sve kako bi se sukobito s domaćim Funcutima.

Stoga, posve je jasno da su glavne punktove u gradu ispod Šubićevca zauzele znatne policijske snage. Ništa se ne prepušta slučaju, kontroliraju se vozila i prolaznici. Šibenik već ima gadnih iskustava sa sukobima Funcuta i Torcide, prije tri godine u velikim neredima u samom središtu Šibenika bilo je puno ozlijeđenih, privedeno je osamdesetak izgrednika, sve se dogodilo prije kup utakmice.

Možda je malo čudno što se ovo događa u trenucima kada se nogomet igra bez publike, ali eto, u takvim vremenima živimo.

Vratimo se nogometu, vidjeti ćemo kako će izgledati Hajduk nakon samo nekoliko treninga pod paskom talijanskog stručnjaka, a biti će isto zanimljivo vidjeti hoće li Šibenik kao u prvom dijelu sezone biti ugodno iznenađenje.