U PUCNJAVI POGINUO POZNATI BORAC! Noćni izlazak pretvorio se u moru

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Noćni izlazak bio je koban za poznatog MMA borca iz Brazila, Maura Chauleta, koji je smrtno stradao nakon sukoba u noćnom baru u gradu Porto Alegre.

Kako se saznaje iz lokalnih medija, Chaulet je bio u izlasku s prijateljicom u noćnom klubu Auma Bar, kada je ušao u raspravu sa skupinom vojnih policajaca.

Povod rasprave je bila nesuglasica između njegove prijateljice i jedne djevojke, da bi sukob eskalirao, kada je jedan vojni policajac izvadio pištolji i pucao prema MMA borcu.





Mrtvi i ranjeni

No Chaulet je razoružao vojnog policajca i zapucao prema njemu, kada su se priključili drugi policajci i došlo je do varenog okršaja, u kojem je prijateljica od borca dobila metak u trbuh, dok je on pobjegao unatoč što je pogođen u leđa.









Mauro Chaulet pokušao je pobjeći u automobilu, ali su ga vojni policajci slijedili i pucali po vozilu, da bi na kraju borac izgubio nadzor nad vozilom i udario u drugi auto te na mjestu preminuo od posljedica ozljeda.

Drugo dvoje ranjenih u ovom incidentu, vojni policajac i Chauletova prijateljica oporavljaju se od ozljeda.