U PROSTORIJE BAYERNA UPALA KRIM POLICIJA! Istražuju se veze s oligarhom

U Bavarskom Hollywoodu nikad nema mira, no zadnje vijesti ne tiču se trenutnih događanja u Bayernu, već su ih došli posjetiti duhovi prošlosti.

Naime, kako donosi Bild inspektori savezne kriminalističke policije u utorak su upali na Allianz Arenu u Münchenu i pretresli klupske prostorije.

Tijekom pretrage pretražene su prostorije stadiona, kao i Bayernovu uredi, a sve u sklopu istrage zbog sumnje u pranje novca uzbekistansko-ruskog oligarha Alishera Usmanova, a sve u režiji bivšeg predsjednika kluba.

Duhovi prošlosti

Naime, bivši Bayernov predsjednik Uli Hoeness bio je u jako dobrim odnosima s Usmanovim, kojem je često poklanjao veliku količinu VIP ulaznica za različite događaje, pri čemu se posebno ističu Bayernove utakmice u Ligi prvaka.

Investigators from the Federal Criminal Police Office searched the Allianz Arena and the headquarters of FC Bayern on Tuesday. Reason: A money laundering procedure against Russian oligarch and billionaire Alisher Usmanov [@BILD] pic.twitter.com/nWmDGA9dxI

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 28, 2023