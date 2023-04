U PRIPREMI VELIKI TRANSFER VATRENOG! Pala prva runda pregovora s čelnicima velikana

Ljetni prijelazni rok bit će jako zanimljiv što se tiče igrača hrvatske nogometne reprezentacije, a jedan oko kojeg mrežu pletu najveći europski klubovi je Mateo Kovačić.

Kova izgleda kako igra svoju zadnju sezonu za Chelsea, u koji je došao iz Reala iz Madrida, no nakon velikih uspjeha s klubom, ove godine uslijedio je veliki pad momčadi, koja se neće plasirati u Euro kupove narednu sezonu.

Nakon promjene vlasničke strukture, u Bluese je novi vlasnik, američki milijarder Todd Boehly, utrpao milijune eura, ali rezultati blago rečeno nikako ne prate ulaganja.

REPORT: Mateo Kovacic's representatives have traveled to London to hold the first round of negotiations with Man City 🇭🇷🔵

✍️ via @N1infoSA pic.twitter.com/SnZWxD5ih3

— LiveScore (@livescore) April 21, 2023