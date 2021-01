U PRAVOJ DRAMI DANCI IZBORILI FINALE SP-a : Hansen čudesnom izvedbom srušio europske prvake!

Autor: N.M.

Rukometaši Danske drugi su finalisti SP u Egiptu. Oni su u dramtičnoj završnici slavili protiv europskih prvaka Španjolske 35: 33.

Danska će tako imati priliku obraniti naslov od prije dvije godine a protivnik u finalu bit će im Švedska pa nas očekuje skandinavsko finale. Šveđani su u polufinalu nadigrali Francuze sa 32:26.

Od prve minute ovog polufinala igrao se atomski i sjajan rukomet. Danska je dominirala na samom startu, lako su rješavali sve situacije u fazi napada i u jednom trenutku su došli na plus pet, 13:8.

Održavala je Danska prednost tijekom prvog poluvrmena, Španjolska se uspjela vratiti i do poluvremena smanjila na 18:16 i tim se rezultatom otišlo na odmor.

Ipak, u 46. minuti su uspjeli razliku spustiti na minus jedan i vratiti se potpuno u utakmicu, da bi četiri minute kasnije imali priliku doći u egal ali Dance je spasio Landin na golu.

Danska je potom golom Mikkela Hansena otišla na dva razlike, a u 54. minuti Gidsel pogađa za plus tri, 32:29, pa se činilo da je tu kraj svih nadanja europskih prvaka. Danci su potom zabili i za plus četiri, no tu nije bio kraj uzbuđenjima jer su Danci brzopletom igrom dopustili Španjolcima da susret krene u potpuno neizvjesne vode.

Danci potom promašuju napad a Španjolska dobija priliku za izjednačenje. Marchan je promašio, zaustavila ga je greda i Danska je zabila u kontri za konačnih 35:33, te se plasirala u finale.

Mikkel Hansen je sa 12 golova predvodio Dansku, Saugstrup je zabio sedam, a kod Španjolske su najefikasniji bili Daniel Dušebajev sa sedam i Figueras sa šest, Jorge Maqueda Peno s pet golova.

Finale je na rasporedu u nedjelju od 20.30. Prije toga za broncu će igrati Francuska i Španjolska.