U PORTUGALSKOJ VITORIJI PRIZNALI: ‘Pa, Hajdukova momčad je skuplja od naše’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk u četvrtak starta u kvalifikcijama za Konferencijsku ligu, ambicije i kluba i navijača su velike, makar je suparnik, portugalska Vitoria Guimaraes renomiran i jak suparnik.

Trener portigalske momčadi Joao Miguel da Cunha Teixeira najavio je utakmicu sljedećim riječima:

“Bit će teško zbog svega. Nikada nisam mario za to koliki proračun ima neki klub ili kolika je tržišna vrijednost igrača. To ne pobjeđuje u utakmicama”.





Aludirao je kvaj stručnak na činjenicu da je vrijednost Hajdukove momčadi nekih 41 milijun eura, a Bitorija je procijenjena na jedan milijun manje…

“Uspoređujemo li, međutim, ove dvije ekipe, shvaćamo da nas čeka vrlo težak protivnik. Vidite to po imenima koja na slikama ima splitski Hajduk. No nema drugog načina da se pristupi ovom ogledu nego s mišlju da je potrebno proći dalje”, rekao je portugalski stručnjak.

“Dobro ćemo proučiti protivnika, ambijent koji će nas zateći u Hrvatskoj…Premda unaprijed znamo da će hrvatsku momčad također čekati teško okruženje u Guimaraesu. To je dio ovakvih kvalifikacijskih utakmica”, dodao je.

Hajduk i Vitoria će igrati u Splitu 4. kolovoza nakon čega će hrvatski doprvak biti slobodan do uzvrata 10. kolovoza. Vitoria će, međutim, 7. kolovoza igrati utakmicu prvog kola portugalskog prvenstva kod Chavesa, kluba iz istoimenog mjesta udaljenog 105 kilometara od Guimaraesa.

“Bit će to prvo kolo u kojem je uvijek puno emocija kroz koje sve ekipe prolaze. No sada razmišljamo samo o gostovanju kod Hajduka. Zatim ćemo imati dva dana za pripremu utakmice s Chavesom. Biti ćemo spremni ali već se znalo da će ovaj početak sezone biti težak za igrače zbog preopterećenosti utakmicama, putovanjima i fizičke iscprljenosti. No nećemo se vaditi na to. Jako vjerujem svim svojim igračima te ćemo zajedno dobro odgovoriti u utakmicama koje nas čekaju”, poručio je.

Vitoria se pripremala igrajući s niželigašima a onda je u 2. pretkolu Konferencijske lige izbacila mađarsku Puškaš Akademiju pobjedom od 3-0 i gostujućim remijem 0-0 ostvarenim u četvrtak.









“Gotovo sve smo riješili tijekom prvih 45 minuta prve utakmice u Guimaraesu (2-0). Ostatak smo držali pod kontrolom”, rekao je Moreno. “No naši navijači moraju razumjeti da je potrebno vrijeme da bi se ponavljale izvedbe kao što je bila ta prva utakmica”, napomenuo je.

Vitoria je 12. srpnja otpustila trenera Marquesa da Costu Filipea poznatog kao “Pepa”, pa na njegovo mjesto postavila Morena koji je bio trener B momčadi. Ljetos je iz kluba otišlo 12 igrača a došlo ih je 8.