U MILANU SERIJAL – DVA I POL HRVATA: A zapravo tri muškarčine koje će dovesti “rossonere” do naslova talijanskog prvaka!

Zanimljivo je kako je Milan pojačao svoju momčad u zadnjih godinu, dvije. U utrci za naslovom talijanskog prvaka ovaj čuveni nogometni klub posegnuo je za veteranima, a nama je posebno zanimljivo što su u priči naši nogometaši, Ante Rebić i sada Mario Mandžukić. A kad se još tu doda i nazočnost sjajnog Šveđanina Zlatana Ibrahimovića onda je ta priča, silno zanimljiva, i kompletirana!

Dobro se netko našalio, aludirajući na znamenitu televizijsku seriju.

U Milanu se sad igraju epizode – Dva i pol Hrvata!

Jasna je i aluzija, ne brojimo mi tu krvna zrnca zbog političkih potreba, nego se čisto šalimo. Ibrahimovićeva majka je Hrvatica, a još je davno pokojni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković nagovarao Zlatana da igra za Hrvatsku.

Kako bilo, neka u u Milanu dva i pol Hrvata, no to su tri muškarčine, velika sportaša i iznimne osobnosti koje imaju snagu dovesti Milan do talijanskog „scudetta”!









Lijepo je razgovarati o nogometu, još kada razgovarate o određenom nogometašu koji vas impresionira svojom pojavom, sportskom, ljudskom i moralnom, onda je taj razgovor nešto posebno. Ima Hrvatska kroz svoju povijest divnih ljudi nogometaša, likova koji su nam dali srce, ali i osvajali naša srca. Ljudi su to koji su zaudžili zajednicu svojim ponašanjem, gestama koje su nam se usjekle u pamćenje. Takva je priča i s Marijom Mandžukićem…

Pričati o Mandžukiću neviđeni je gušt, toliko je njegovih sjajnih sportskih i istinskih ljudskih poteza da se čovjek osjeti maen l nasuprot takvog gorostasa. Ali ne, Mandžukić to ne bi želio, on je samo jedan od nas, bio je malo uporniji, znao je malo bolje igrati nogomet, a predavao se nije baš nikad.

Usput je postao i zaštitni znak hrvatske reprezentacije, njene želje, borbenosti, kvalitete i uspjeha. Ako ćemo pravo, malo je nedostajalo, možda samo zrno sudačkog poštenja da Mandžukić s Hrvatskom bude i svjetski prvak.









Nakon početaka u njemačkom Ditzingenu gdje se na trenutak skrasila njegova obitelj zbog ratnih okolnosti u rodnom im Slavonskom Brodu i potom ozbiljnih prvih koraka u Marsoniji gdje je upisao i prve seniorske nastupe, Mario Mandžukić nastavio je karijeru u Zagrebu gdje je zapeo za oko čelnicima zagrebačkog Dinama koji su ga za 1.3 milijuna eura doveli kao zamjenu za Eduarda Da Silvu.

Mandžukić se brzo isplatio Dinamu, sjajna predstava u Amsterdamu protiv Ajaxa donijela je Dinamu Europsku ligu, a Mandžukiću samopouzdanje za uspjeh u modrom dresu. U narednom razdoblju nametnuo se kao prvi napadač maksimirskog kluba u čijem je dresu u sezoni 2008/09. bio prvi strijelac lige. U ljeto 2010. Mandžukić je za sedam milijuna eura preselio u Wolfsburg. gdje je nakon odlaska Edina Džeke postao prvi izbor u napadu.

Nakon sjajnih igara za Hrvatsku na Euru 2012., Mandžukića je 26. lipnja 2012. kupio Bayern u kojem se odlično snašao i istisnuo njemačkog reprezentativca Marija Gomeza iz prvog sastava. Već u prvoj sezoni Mandžukić je s Bayernom osvojio trostruku krunu, a u finalu Lige prvaka bio je i strijelac u pobjedi od 2-1 nad Borussijom Dortmund. S izvrsnim igrama nastavio je i naredne sezone pod vodstvom Pepa Guardiole.

Mandžukić je bio član mlađih hrvatskih selekcija, a za A reprezentaciju debitirao je u (nevažnom) kvalifikacijskom porazu u Makedoniji 17. studenoga 2011. Prvijenac je zabio u domaćem porazu od Engleske 2008. godine, a nakon dobrih kvalifikacija za Euro 2012., u Poljskoj i Ukrajini nametnuo se kao jedna od najvećih napadačkih zvijezda te je s tri pogotka podijelio titulu najboljeg strijelca koja je službeno, zbog najviše asistencija, pripala Španjolcu Fernandu Torresu.









S Hrvatskom je osvojio srebro na svjetskoj smotri u Rusiji, bio je među najboljim igračima cijelog prvenstva i nakon tog ase oprostio od reprezentacije. Ostavio svoje mjesto mlađima, što je izvrsno iskoristio, eto, Bruno Petković. I tu se Mario pokazao velik, ima on još snage i srca za nacionalnu vrstu, ali dao je priliku mlađima. Otišao je u zenitu karijere.

Otac Marija, Mato podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine, iz Pruda, mjesta na ušću rijeke Bosne u Savu. I on je nekad bio nogometaš, stoper. I djed od Marija, Marko, isto je bio nogometaš. I netko će reći da genetika nije bitna?

Dok je Mato živio u Slavonskom Brodu, igrao za BSK i radio u “Đuri Đakoviću”, a 21. svibnja 1986. dobio je sina Marija. Obitelj se zbog rata nakratko preselila u Njemačku gdje je Mario počeo trenirati u lokalnom klubu.

Obitelj se 1996. godine vratila u Hrvatsku, u Slavonski brod, otac je dobio posao u “Đuri Đakoviću”, a mali Mario počeo je igrati za Marsoniju. Treneri su odmah spoznali koliko je veliki talent, te koliko je fizički moćan, napose u maratonskom trčanju. Po tome je kasnije Mandžukić postao i svjetski znan. Nema napadača u povijesti nogometa koji toliko istrči na jednoj utakmici kao “Mandžo”.

Mario je toliko trčao da su se i treneri šalili s njim i preklinjali ga da štedi energiju tijekom utakmice. Prvi trener mu je bio Damir Ruhek. Promatrači su tvrdili da je Marija trebalo poslati u atletičare, u dugoprugaše…

Ne, nije Mario odmah bio napadač, igrao je stopera, libera, bočnog, tu je u svoju igračku pojavu usadio svestranost, koja je u kombinaciji s fizičkim predispozicijama stvorila jednog od najmoćnijih igrača suvremenog nogometa. Kada je Mario prvi puta zaigrao na mjestu napadača toliko se napromašivao da je zamolio trenera da ga vrati na “neku drugu poziciju”.

Srećom, treneri nisu poslušali “malog balavca”. Ostao je napadač i kao kod svakog pravog centarfora “kad je procurilo – nije stalo”! Zarana je odlučio postati profesionalni nogometaš, trenirao je više od ostalih, do granica iscrpljenosti.

Nije bio ni loš učenik, završio je Srednju obrtničku školu u Slavonskom Brodu, nikad treneri nisu zbog njega molili bolju ocjenu. Da, bio je baš savjestan, kao i u nogometnoj igri. Odgovoran!

Kako bi više igrao bio je posuđen niželigašu Željezničaru, također iz Slavonskog Broda. Tamo je bio malo branič, malo napadač, ostao je šest mjeseci. Čim se vratio u Marsoniju tako je dobro zaigrao da je odmah uslijedio i poziv za mladu hrvatsku reprezentaciju. Trener mu je bio, gle čuda pomoćnik Daliću lani u Rusiji, Dražen Ladić.

Tako dobrog zapazili su ga ljudi iz Zagreba kojeg je tada trenirao Ćiro Blažević.

“Odmah sam vidio da je to jedan odgovorni zajebant”, sjećamo se Ćirinih riječi.

Međutim, Ćiro je išao i dalje, htio je biti originalan pred medijima pa je tako nakon jedne sjajne partije Mandžukića ispalio pred medijima:

“To vam je jedan đilkoš (mangup, op. p)”!

Kad smo već kod “đilkoša” sam Mario je više puta zamolio novinare i urednike…

“Zamolio bih sve one koji pišu o meni da me prestanu oslovljavati sa “đilkoš” jer ja to nisam. Tako me u jednom tekstu okarakterizirao Ćiro Blažević i od onda se taj termin, kojeg vjerojatno neki niti ne razumiju, nekorektno koristi uz moje igre. Imam ime i prezime i bilo bi u redu da me se tako i oslovljava, bez obzira da li me se hvali ili kritizira”.

Dakako, onako dobrog uzeo ga je Dinamo, koji je na njemu namjeravao i prosperirati i profitirati. Uspio je u oba smjera. U Dinamu je bio najbolji igrač, najbolji strijelac, počeli su se europski klubovi tući za njega. Šef Dinama Zdravko Mamić digao je cijenu, prodaja je došla pod znak pitanja, a najozbiljnije je zagrizao tada silno jak njemački Wolfsbug kojeg je trenirao sjajan stručnjak, isto takav nekad i igrač, Felix Magath.

Bilo je tu i trzavica, tko zna kako bi se sve završilo da se u priču, dogovor nije uključio general Mladen Kruljac. Uspio je pomiriti sukobljene strane, na način da se postavio kao zaštitnik Marija. I Mario Mandžukić je osvanuo u Wolfsburgu. Gdje je u kratko vrijeme postao klupska legenda.

Godinama kasnije, kada je General Kruljac završio u zatvoru Mandžukić je došao njegovoj obitejli, nesebično ponudio i dao pomoć, taj detalj, a kasnije ćemo o njegovim silnim dobročinstvima, zorno pokazuje o kakvom se čovjeku radi.

Trener Felix Magath tako borbenog igrača poput našeg “Mandže” usavršio je poput preciznog švicarskog sata. Mandžukić je postao igrač kojeg ima svugdje na terenu. Pretvorio se u napadača koji trči, zabija, asistira, ali i vraća se u obranu i uklizava na svojih 16 metara. U klubu ili u reprezentaciji, uvijek je bio taj koji je najviše pretrčao.

Inače, Felixa Magatha koji je tako zdušno radio na Mandžukiću novinari i igrači su zvali “mučiteljem” ili “Sadamom”. Jednom je Magath čak i s deset tisuću eura kaznio Mandžukića “jer je premalo trčao u defanzivi”.

No, to nije najveća kazna koju je Mandžukić stoički istrpio. Još davno, u kvalifikacijama za Ligu prvaka, u sezoni 2009/10 , Mario Mandžukić kažnjen je sa 100.000 eura zbog dobivenog crvenog kartona u utakmici protiv austrijskog red Bulla. Zapravo je to najveća kazna u povijesti Dinama. Zbog “izdaje kluba, trenera Jurčića i suigrača”, glasilo je priopćenje kluba.

Nakon što je tako briljirao u Wolfsburgu uslijedio je transfer u najveći njemački klub, Bayern. Osvojio je duplu krunu, Ligu prvaka, ta zabio je u finalu tog elitnog natjecanja 2013. godine dortmundskoj Borussiji…

S reprezentacijom je sjajio, bio je s tri gola najbolji strijelac Eura 2012. godine u Ukrajini i Poljskoj, Hrvatska nije uspjela tada preskočiti Španjolsku. Prvi je put na Svjetskom prvenstvu zaigrao 2014. u Brazilu. Zbog crvenog kartona kojeg je zaradio u kvalifikacijama morao je propustiti uvodnu utakmicu protiv Brazila. U sljedećoj protiv Kameruna odmah je zabio dva gola, ali preko Meksika svi su zakazali.

Mandžukić je zatim promijenio klub i prešao u madridski Atletico. Ondje se zadržao samo godinu dana, ali dovoljno da osvoji Superkup protiv Reala. Zatim je došao u Juventus gdje je brzo postao omiljen među navijačima zbog svoje borbenosti i požrtvovnosti.

Ipak, dolaskom trenera Sarrija u Juventus Mandžukić je bio izoliran. Rečeno je da na njega uopće ne računaju. Otišao je u Katar. No, predobar je nogometaš tamo za rekreativni i dobro plaćeni nogomet. On još uvijek može igrati nogomet na vrhunskoj svjetskoj razini.

No, Mandžukić je i veliki dobrotvor. Primjerice, javnost je bila oduševljena donacijom Zakladi Ana Rukavina. Naime, iz Zaklade su tada na društvenim mrežama napisali pismo zahvale svim donatorima, a posebno su istaknuli Mandžukića.

Ili kada je Mandžukić donirao dva dobrovoljna vatrogasna društva iz splitsko-dalmatinske županije, DVD Supetar i DVD Podstrana, nakon njihovih mukotrpnih nastojanja da obuzdaju vatrene stihije na Jadranu. Pa je Mario donirao deset tisuća eura za prijeko potrebnu operaciju mozga petogodišnje curice Stephanie iz Zadra za koju se skupljao novac za operaciju u Chicagu. Djevojčica je patila od rijetke Arnold-Chiarijeve deformacije kod koje kosti urastaju u mozak te joj prijeti paraliza.

Nakon ovih humanitarnih priča glupo je spomenuti kako je tijekom svjetske smotre lani za vrijeme utakmice s Rusijom stanovnike svog Slavonskog Broda častio pivom u vrijednosti od 25 tisuća kuna.

Mario Mandžukić istinski je sportski i ljudski velikan i sretni smo što ga imamo! I jedva ga čekamo opet vidjeti na terenu!

„Mandžo” će sad u momčadi igrati sa Zlatanom Ibrahimovićem.

Osim što je vrhunski igrač, veliki je Zlatan Ibrahimović i brbljavac, ali i skandali su mu dragi.

Evo, knjiga „Ja sam Zlatan” službena biografija ovog nogometaša prodana je diljem svijeta u nekoliko milijuna primjeraka. Zlatanova priča, prava priča o uspjehu, započinje opisom njegovog odrastanja u opasnim imigranatskim predgrađima Rosengarda, izvan grada Malmea, nastavlja s otkrićem Zlatanovog jedinstvenog talenta i prati njegov boravak u nekim od najvećih europskih nogometnih klubova: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona i Milan. Biografiju je napisao David Lagercrantz, autor poznat u Švedskoj po nevjerojatnim biografijama i po vrlo hvaljenim književnim djelima. Nakon što je proveo mnogo sati intervjuirajući, Lagercrantz je uspio uhvatiti Zlatanovu osobnu i nikada prije ispričanu priču. U knjizi bilježi jedinstveni glas imigrantskog klinca, odraslog na ulici, koji je sada jedan od deset najbolje plaćenih nogometaša na svijetu.

Zlatan Ibrahimović je po socijalnoj karti (onoj obiteljskoj, ali i izoliranosti u švedskom društvu) imao sve preduvjete da postane dobar vođa bande u jednom predgrađu i da tu počne i završi svoju karijeru. On tu priču mijenja, umjesto da roditelji odgajaju i odgajaju njega on počinje da odgaja njih. Umjesto da švedsko društvo, to u glavama i svjesti iseljenika idealiziranoo, obećano društvo, njega integrira, on pokušava integrirati cijelu Švedsku, dajući riječ onima koji je nikad ne bi dobili, odbačenima, iskorištavanima, diskriminiranima. Zlatan nam u knjizi nudi i novu sliku i o strancima i o samim Šveđanima.

Ova jedinstvena priča nije samo običan sportski životopis – to je priča s književnim kvalitetama o čudesnom uspjehu i o suštini nogometa.

Zlatan Ibrahimović rođen je 3. listopada 1981. u Malmeu. Odrastao je u Rosengaardu, predgradju Malmoea, punom Somalijaca, Turaka, Poljaka, ljudi s prostora bivše Jugoslavije, ima malo i Šveđana. Živio je u skromnom stanu na četvrtom katu u brojnoj obitelji: njegova jedina prava sestra, dvije godine starija od njega, dvije polusestre, mali sin od brata. Majka Jurka je puno radila da bi imali što jesti. Čistila je 14 sati dnevno i bila je pravi borac. Bila je gruba žena, često ih je tukla drvenim kuhačama. Nije znala pomilovati ih, niti kazati lijepu riječ. Zlatan nije imao ni dvije godine kad su mu se roditelji razveli, i ničega se ne sjeća iz tog perioda. Samo zna da nisu imali dobar brak…

I to ga je odredilo u životu. Postao je jedan od najboljih nogometaša svijeta koji je nevjerojatno duhovit, inteligentan i svojeglav.

Uz njih je tu i naš Ante Rebić, uvijek najugodnije iznenađenje u svakoj momčadi, pa i u hrvatskoj reprezentaciji za koju je tako sjajno igrao na svjetskoj smotri u Rusiji. Iako desetak godina mlađi od Ibrahimovića i Mandžukića pripada istom krugu, vrhunskih nogometaša i osebujnih likova u svjetskom nogometu.

Milan je zaista s ovom trojicom noogmetaša postao poseban, jedinstven, slobodno se može reći da je Milan angažiranjem dva i pol Hrvata ili, recimo to tako, angažiranjem tri muškarčine napravio veliki posao!