U JUVENTUSU DRAMA, ŠOK I STRAH: “Navijači isto moraju znati, u Europi ima desetak momčadi koje su bolje od nas”!

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Torinu još ne dolaze k sebi. Nakon poraza 0-3 protiv Villareala u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. U prvome dvoboju bilo je 1-1. Treću godinu za redom nogometaši Juventusa su zapeli u osmini finala Lige prvaka. Ovaj put je za torinsku momčad koban bio španjolski Villarreal, što nije previše deprimiralo trenera Juventusa.

Nakon 1-1 u prvoj utakmici Villarreal je u Torinu slavio s uvjerljivih 3-0, a sve je golove gostujuća momčad postigla u posljednjih dvanaest minuta igre. Novo razočarenje za navijače ‘stare dame’ komentirao je trener Juventusa Massimiliano Allegri.

„Naravno da je razočarenje veliko, ali moramo se znati nositi s tim. Imamo još dosta ciljeva ispred sebe i trudit ćemo njih ispuniti. No, u svemu moramo biti realni i reći kako u Europi ima dosta boljih momčadi od Juventusa. To nije sramota, to je činjenica, postoji deset momčadi koje su bolje od nas“, rekao je Allegri.

Juventus se trenutačno u Serie A bori kako bi i iduće sezone nastupao u Ligi prvaka, a trenutačno zauzima četvrto mjesto koje i vodi u tom smjeru. Isto tako, Juventus je još živ u domaćem Kupu gdje igra u polufinalu protiv Fiorentine (pobjeda u prvoj utakmici na gostovanju od 1-0).

„Nemam previše toga zamjeriti svojim igračima. Oni rade dobar posao kroz ovu sezonu. Imamo zbog čega biti zadovoljni ako vidimo što smo napravili u prvenstvu i domaćem Kupu. Znao sam da će biti svakakvih komentara kada ispadnemo u Ligi prvaka, ali to nisu ispravna razmišljanja. Znam koje su vrijednosti ove momčadi i mi ćemo gurati dalje“, završio je Allegri.