U HRVATSKOM SUSJEDSTVU ‘UDARILI’ PO TRANSRODNOJ PARAOLIMPIJKI! Srušila rekord i izazvala reakcije: ‘Misli li itko da je ovo u redu?’

Puno reakcija je ovih dana izazvao jedan sportski uspjeh u hrvatskom prekomorskom susjedstvu, u Italiji, s osvajanjem državnog naslova u rušenja nacionalnog rekorda u utrci na 200 metara u dvorani u uzrastu od 50 do 54 godina. Taj rezultat ostvarila je Valentina Petrillo, atletičarka paraolimpijka čija je priča drugačija od mnogih drugih jer se ranije natjecala kao muškarac.

Nakon promjene spola, Valentina se na velikim priredbama u ženskoj konkurenciji počela natjecati 2019., a pritom je počela i dolaziti do uspjeha u konkurenciji sportašica s oštećenjem vida. Za mnoge kritičare se njezino pobjeđivanje smatra nepravednim, u pričama kakve su u sportskim vodama odjekivale i ranije, najčešće s raspravama koje su trajale i još uvijek se odvijaju u nekoliko primjera u SAD-u.

Petrillo ima uza sebe ljude koji je brane, smatrajući da ima pravo na natjecanje među ženama poslije promjene spola, međutim, na sportskom terenu su ovakvi slučajevi ipak posebno skliski zbog stavova koji ističu fizičke prednosti koje u odnosu na žene imaju muškarci.

Bilo je tako i nakon što je Petrillo osvojila državni naslov uz dolazak do rekorda. Ispod njezine objave s medaljom za ostvarenu pobjedu, došlo je puno komentara, a reakcije i dalje dolaze.

Transrodna sportašica uza sebe ima ljude koji su je podržali, ali ima i komentara koji govore da Petrillo ima prednost u konkurenciji u kojoj se natječe.

“Očita razlika u mišićnom tonusu, u strukturi kostiju i u snazi je dovoljna da stvori prednost pred biološkim ženama. Nažalost, ego ove osobe je dovoljan da se s njim prijeđe preko poštenog odnosa snaga u sportu, zbog čega žene ne dolaze do pobjede u svojoj konkurenciji. Ovo je sasvim nepošteno, a nedostaje i empatije. Nagrada koja za to dolazi jest ruganje sportske javnosti i nepoštivanje koje stiže od drugih žena, koje su ovime uzrujane s dobrim razlogom”, stoji u jednom komentaru, s osobnim stavom njegova autora.

Neki su išli i oštrije, s uvredama, a u blažim komentarima, jedan je na Twitteru također aludirao na prednost koju Petrillo ima. “Misli li itko da je ovo u redu?”, stajalo je u toj reakciji nakon što je transrodna paraolimpijska osvojila svoj osmi talijanski naslov u ženskoj konkurenciji.

Does anyone think this is right? https://t.co/W1X9Zzgnf8









— Eoin O'Malley (@AnMailleach) March 20, 2023