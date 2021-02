U HAJDUKU ZBUNILI BIVŠI KLUB NOVOG POJAČANJA: ‘Imao je ugovor još godinu dana’

Autor: I.K.

Alexander Kačaniklić, 29-godišnji švedski krilni napadač, novi je igrač Hajduka. Kačaniklić je došao iz švedskog Hammarbyja, stigla je informacija da ga je Hajduk doveo bez odštete s obzirom na to da je novi igrač Bijelih prethodno raskinuo ugovor sa švedskim klubom, no u Hammarbyju tvrde da to nije točno.

Šveđane je iznenadila informacija da je Kačaniklić otišao u Hajduk besplatno.

To iznenađenje je u razgovoru za stranicu Footboll Direkt javno iznio Jesper Jansson, sportski direktor švedskog kluba.

‘Takve informacije su povjerljive, a sve što ja mogu reći da se dogodio transfer, sa svime što transfer uključuje’, rekao je Jansson.

‘Neobično je da se pojavila takva formulacija s obzirom na to da je riječ o stvarima koje su povjerljive. Ne bih htio reći više od toga’, dodao je Hammarbyjev sportski direktor.









Jansson je otkrio i kakav je status Kačaniklić imao u švedskom klubu.

‘Transfer je transfer. Imao je ugovor na još godinu dana s nama. Svatko može izvući svoj zaključak’, dodao je Hammarbyjev sportski direktor.