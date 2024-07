U Hajduku slažu ‘Dream Team’, a rekli su ne Luki Modriću: ‘A bio sam hajdukovac…’

Autor: K.I.

U Hajduku se ove sezone nadaju slaganju ‘Dream Tema’, momčadi okupljenih zvijezda koja će biti dovoljno jaka da s trona u hrvatskom prvenstvu svrgne Dinamo. Posljednji naslov hrvatskog prvaka osvojen je sada već davne 2005. godine.

U tu svrhu novi sportski direktor Nikola Kalinić doveo je slavnog trenera Gennara Gattusa, nekadašnjeg velikog igrača i člana šampionskog Milana, kao i Ivana Rakitića, proslavljenog bivšeg hrvatskog reprezentativca i nekadašnjeg igrača Seville i Barcelone. A još se glasno nagađa o mogućem dolasku Edina Džeke. Nadaju se kako bi oni uz Marka Livaju i ostale igrače Hajduka mogli biti dovoljni za toliko željeni naslov.

U brojnim komentarima na internetskim bespućima neki su čak zavapili i za Lukom Modrićem. To je, dakako, nemoguće nakon što je Modrić potpisao jednogodišnje produljenje s madridskim Realom s kojim ima priliku ispisati nove povijesne stranice. Trenutno je s Realom osvojio čak 26 trofeja, dijeli rekord s Nachom Fernandezom, a eventualni novi naslov u sljedećoj sezoni značio bi da će postati samostalni rekorder i najtrofejniji igrač u povijesti kluba.

Nisu prepoznali Modrića

A mnogi se sjećaju da je Modrić svojevremeno mogao zaigrati u Hajduku, ali ga je splitski klub odbio dok je bio klinac. Njegov put kasnije ga je odveo u NK Zadar, pa Dinamo, koji ga kalio na posudbama u Zrinjskom i Interu iz Zaprešića, pa ga kasnije prodao Tottenhamu. U Real je stigao 2012. godine. Čak se i As nedavno prisjetio situacije u kojoj je Hajduk odbio tada osmogodišnjeg Modrića. “Kad mu je bilo 8, Hajduk, njegov klub iz snova, odbio ga je zbog toga što je bio nizak i mršav. To mu je poslužilo kao motivacija da nastavi napredovati”, naveo je As.

“Ne treba stvarati stalno fame o tome. Bio jesam na probi i ljudi su procijenili da tog trenutka nisam taj. Ni prvi ni zadnji. Ne može se odmah znati je li neki klinac može postati igrač ili ne. Zato to ne držim propustima. Bio sam kao dijete hajdukovac ali nije me obeshrabrilo što me nisu uzeli” rekao je svojevremeno Modrić za Sportske novosti.

“Treba biti uporan i vjerovati u sebe, a u Dinamu sam uspio. Logično je da sam postao dinamovac, jer me za taj klub vežu prekrasne godine odrastanja, sazrijevanja i profesionalnih dosega, uz mnoštvo sjajnih ljudi koje sam upoznao, stekao brojne prijatelje za cijeli život…”, dodao je Modrić.