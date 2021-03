U eri Zdravka Mamića bilo je puno laži, ali ova je uvjerljivo najveća

Autor: Hrvoje Vujanić

Potvrđena pravomoćna presuda Zdravku i Zoranu Mamiću trebala bi značiti kraj te obitelji i njezinog upravljanja Dinamom. Ako je to doista kraj, teško je sažeti posljednjih 20+ godina njihovog vladanja Dinamom u jedan tekst.

Kako u životu nije ništa crno ili bijelo, isti je slučaj s obitelji Mamić. Pod njihovim vodstvom Dinamo se razvio u respektabilan europski klub srednje klase, ali sudeći prema presudi, isti klub su opljačkali za osobnu korist i korist svojih suradnika te tako spriječili da taj razvitak bude još veći.

Tijekom njihovog vladanja izrečeno je puno laži, ali ona koja je najviše odjeknula je nakon Svjetskog prvenstva 2018. Branitelji Zdravkovog lika i djela, a kasnije je Mamić potvrdio takvu tezu, vjeruju da je on najzaslužniji za stvaranje hrvatske reprezentacije.

To je uvjerljivo najveća laž izrečena u kontekstu Zdravka Mamića, a u nastavku ćemo dokazati zašto.

Čak i da je svaki igrač reprezentacije koja je senzacionalno bila druga u Rusiji prošao kroz Dinamovu školu i bio zastupan od Mamićeve strane, takva tvrdnja ne bi bila istinita.









Nevjerojatno nepoštovanje

To je kao da neki radnik napornim radom, obrazovanjem i izvedbom na radnom mjestu dođe do situacije da svojim radom zasluži visoku plaću te tako uspije osigurati dobar život sebi i svojoj obitelji. Sigurno se ne bi dobro osjećao da mu dođe šef i kaže: ‘Ja sam te stvorio, bez mene ne bi bio nigdje.’

Nije Mamić stvorio Luku Modrića, Eduarda Da Silvu, Dejana Lovrena i ostale igrače koji su donijeli milijune Dinamovoj blagajni, ali i obitelji Mamić. On im je dao priliku da budu uspješni i dokazao je svojim pregovaračkim sposobnostima da im može osigurati generacijsko bogatstvo. No bez tisuće sati krvavog treninga i prolivenog znoja Zdravko Mamić može biti najbolji menadžer na svijetu, ne bi im osigurao velike transfere. Modrić i društvo su to zaradili svojim radom i sposobnošću, Mamić nije za njih trčao, dodavao i zabijao golove pa samo tom činjenicom ne prolazi teza da je stvorio ključne igrače za reprezentaciju.









Ako to nije dovoljno, imamo i brojke. Devet od 23 igrača u ekipi sa Svjetskog prvenstva 2018. nije imalo nikakve veze s Dinamom i Zdravkom Mamićem. Radi se o brojci od 40% reprezentacije.

Među njima posebno vrijedi izdvojiti Ivana Rakitića koji je nogometni put započeo u Švicarskoj i Ivana Perišića koji je krenuo u Hajduku, a onda je putem Belgije počeo graditi impresivnu inozemnu karijeru. Obojica su bili ključni igrači Hrvatske iz Rusije i bez njih srebro ne bi bilo moguće. Pogotovo bez Rakitića za kojeg mnogi smatraju da je imao bolji turnir od Modrića koji je na kraju proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva.

Od ostalih igrača, tu su Duje Ćaleta-Car, Danijel Subašić, Lovre Kalinić, Filip Bradarić, Ivan Strinić, Ante Rebić i Nikola Kalinić. Strinić, Subašić i Rebić imali su također važne uloge u ekipi. Ne treba ni zaboraviti da je Mario Mandžukić stigao u Dinamo kao možda i najbolji napadač lige iz Zagreba, a Domagoj Vida u Dinamu je proveo godinu i pol.