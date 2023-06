U DINAMU ZADOVOLJNO TRLJAJU RUKE! Dani Olmo odlučio gdje će nastaviti karijeru

Zagrebački Dinamo već je mjesecima živio u neizvjesnosti što se tiče odluke Danija Olma i destinacije gdje bi veznjak Furije i Red Bull Leipziga mogao nastaviti karijeru.

Iz Leipziga su mu nudili novi ugovor, no Dani je bio dosta neodlučan, a kroz sve se provlačio interes Barcelone, koja ga je željela dovesti besplatno, što bi značilo veliki udarac za Dinamo.

Naime, Olmo je u RB Leipzig iz Dinama prešao za 29 milijuna eura i 20 posto daljnjeg transfera iz Njemačke u neki drugi klub, a postojao je strah da Dani neće niti produljiti ugovor s Nijemcima.

Dani Olmo stays at RB Leipzig and will extend the contract. New deal set to be signed in the next hours — after new round of talks, as expected. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzig

Huge news for Leipzig as Olmo was out of contract in 2024.

There will be a release clause, as @brunoalemany called. pic.twitter.com/caUoyw4sGs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023